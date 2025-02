Em audiência da Saúde, vereadores de Suzano questionam secretário sobre cirurgia de laqueadura

Em uma audiência pública que durou duas horas, os vereadores de Suzano fizeram vários questionamentos ao secretário de Saúde, Diego Ferreira, entre eles sobre cirurgia de laqueadura. A reunião foi realizada ontem (27), na Câmara de Suzano, e foi presidida pelo parlamentar José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira.

Participaram da audiência os vereadores André Dias Dourado (PT), o André Dourado; André Marques de Abreu (PSD), o Pacola; Artur Takayama (PL); Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde; Jaime Siunte (Avante); João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG; e Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

O vereador Maizena questionou por que não estão sendo feitas laqueaduras em Suzano. “Estou cansado de ser cobrado”, disse. O secretário explicou que recentemente o governo estadual disponibilizou 50 vagas para a realização da cirurgia, e que 45 mulheres foram levadas para fazerem os exames pré-cirúrgicos para reduzir a fila de espera.

Já o vereador Pacola perguntou se não é possível fazer a laqueadura no Hospital e Maternidade Suzano, e Ferreira disse que já existe uma proposta. O local teria capacidade de fazer dez cirurgias por semana. ”Estamos em tratativa para fazer laqueadura e também vasectomia. Ainda não começamos porque há a possibilidade de fazer a cirurgia por vídeo, cuja recuperação é muito mais rápida.”

Artur Takayama elogiou a equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital e Maternidade Suzano (antiga Santa Casa de Misericórdia de Suzano) que, na semana passada, deu alta a um bebê prematuro após quatro meses de tratamento, assim como à equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Brasil, que no final do ano passado realizou um parto de emergência de uma gestante de 35 semanas. Takayama também disse que tem recebido informação de munícipes sobre o aparecimento de caramujos na cidade, e questionou qual procedimento tomar. O secretário informou que é necessário entrar em contato com o setor de Controle de Zoonoses, pelo telefone 4745-2064.

Baiano da Saúde parabenizou o trabalho que vem sendo feito na zona rural pela Secretaria da Saúde, em bairros como Fazenda Viaduto e Sete Cruzes. “Tem gente que nunca tinha passado num dentista”, afirmou. Ele pediu para que seja alterado o agendamento de consultas na UBS da Casa Branca, pois recebe muitas reclamações, e Ferreira disse que este procedimento será uniformizado em toda a rede de saúde municipal. “O agendamento passará a ser diário em todas as unidades”, revelou.

Jaime Siunte disse que muitas pessoas deixaram de pagar convênio e agora recorrem à rede pública para serem atendidos, o que tem superlotado as unidades de saúde. “Como podemos melhorar esta situação”, indagou. O secretário disse que existe uma proposta de estender o horário de atendimento em algumas unidades estratégicas.

André Dourado pediu atenção dos órgãos técnicos da Secretaria de Saúde porque no ano passado foram perdidos quase R$ 30 milhões do governo federal. O secretário disse que isso ocorreu devido a uma situação específica, que foi a perda de recurso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que depois foi transformada em Clínica de Especialidades e em seguida, novamente em UPA. “Deixamos de receber o valor do governo federal por não estar reconhecida como UPA, mas estamos buscando reverter isso”, afirmou.

O parlamentar Zé Oliveira solicitou que sejam implementadas equipes de Saúde da Família nos bairros da região norte, como Alterópolis e Varan, e o secretário informou que em breve Suzano poderá ser contemplada com mais equipes.

Também foram feitas perguntas de internautas, sobre falta de um medicamento na rede pública e reclamação referente ao atendimento em um posto de saúde.

Emendas

O vereador Artur Takayama destacou que conquistou R$ 1,5 milhão para a saúde com o deputado estadual Marcos Damasio (PL), e o parlamentar André Dourado falou que em breve a cidade receberá a verba de R$ 1 milhão para custeio na saúde, que ele intermediou com o deputado Mário Maurici (PT). Ferreira falou que os valores são “muito bem-vindos”. “Vamos buscar sempre o bem comum”.