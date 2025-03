Em Brasília, Artur Takayama conquista emendas para Saúde e Apae com deputado Márcio Alvino

O vereador Artur Takayama (PL) se encontrou nesta quarta-feira (26) em Brasília (DF), com o deputado federal Márcio Alvino (PL), em busca de recursos para Suzano, e voltará para a cidade com emendas impositivas para a Saúde e a Associação dos Pais e a Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano.

Márcio Alvino elogiou o trabalho realizado por Artur Takayama e disse que está atendendo aos pedidos feitos por ele. “Leve esta notícia para o prefeito Pedro Ishi e para o (vice) Said Raful. Teremos mais recursos para a Saúde, é prioridade na cidade, e para a Apae, que presta um serviço importante”, afirmou.

Artur Takayama agradeceu a parceria com o deputado. “Fico satisfeito em voltar com estas boas novidades para Suzano”, disse, ele que ainda parabenizou Márcio Alvino pela eleição para vice-presidente do PL Nacional. "O deputado sempre demonstrou muito carinho por Suzano e isso está evidente no trabalho que ele vem realizando pela nossa cidade."

Artur também agradeceu o empenho do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), por Suzano. "O deputado André é outro batalhador por Suzano. Cada vez mais ele apoia nossa cidade na conquista de melhorias."