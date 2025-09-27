Em comemoração de gala, ACE Suzano destaca conquistas ao empresariado

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano celebrou seu aniversário de 57 anos na noite desta sexta-feira (26/09), reunindo cerca de 500 convidados no salão nobre do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, para festejar os trabalhos e avanços trazidos pela entidade à comunidade empresarial do município.



Ao longo da festa, que contou com o agito e animação da banda Big Choice, a entidade homenageou figuras notórias de diferentes segmentos do empreendedorismo da cidade, além de autoridades, incluindo o prefeito Pedro Ishi; a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o presidente da Câmara Municipal de Suzano, o vereador Artur Takayama; o secretário do Verde e do Meio Ambiente da Cidade de São Paulo, o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e a sempre primeira-dama Larissa Ashiuchi, bem como diretores, colaboradores da entidade e as representantes do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC).



Com o direcionamento e promoção de Osny Garcez, a celebração trouxe um vídeo institucional que destacou as décadas de história da associação no município, honrando sua galeria de presidentes e o grupo de colaboradores que construiu a tradição da ACE no município, passando por ações pontuais e projetos como a campanha "Compre em Suzano", potencializada na gestão do atual presidente, Rodrigo Guarizo.



Pedro Ishi ressaltou que a ACE é uma grande parceira da administração municipal, destacando que as portas sempre estão abertas para o diálogo entre o poder público e a associação. "Um município que busca promover o empreendedorismo e fomentar o trabalho desde o micro e pequeno empresário até o grande investidor, sempre estará no caminho certo. Eu vim do comércio, minha família é muito ativa neste setor, portanto, conheço a importância de termos uma associação comercial forte na cidade", destacou o prefeito.



Já Ashiuchi, que foi diretor na associação entre 2012 e 2014, ressaltou que o trabalho sério da entidade se demonstra no dia a dia da cidade, com projetos e ações que fazem a diferença. "Ninguém faz nada sozinho e, se Suzano vem avançando grandemente, também devemos isso à ACE, responsável por um trabalho vital de acompanhamento ao setor comercial e empresarial da nossa cidade. Parabenizo o presidente Guarizo e cada colaborador da entidade, vocês são fundamentais para o desenvolvimento da nossa terra", afirmou.



Por sua vez, a presidente do CMEC, Priscila Rossini, comentou que um dos grandes feitos da entidade ao longo das últimas gestões foi potencializar o empreendedorismo feminino. "Este era um grande objetivo que tínhamos e, por meio do CMEC, poder avançar nessa pauta é motivo de muito orgulho para todas nós. A ACE segue trazendo conquistas e seguiremos por muito mais", reforçou.



Encerrando a cerimônia, Guarizo pontuou que a história da ACE foi construída com pessoas e, acima de tudo, dedicação. "Uma histórica rica, como a da Associação em Suzano, não se faz do dia para a noite. Foram décadas de esforço e consolidação junto aos nossos associados e parceiros. Pessoalmente, esse é meu último ano na presidência da ACE e, por mais que ainda tenhamos alguns meses de muito trabalho, tenho certeza que o legado da nossa gestão é refletido no dia a dia da cidade", finalizou o presidente.



Patrocinadores

A realização desta festa foi possível graças ao patrocínio de importantes marcas. Além da Sicredi, representada pelo diretor-executivo da Sicredi Progresso PR/SP, João Augusto Rocha; pelo gerente regional Maicon Mombach; e pelo gerente do Sicredi Suzano, Mateus Aniceto, o evento também contou com o apoio das marcas Grupo RM Portaria e Serviços, Leonard Studio & Hotel, AugeFaro Embalagens, Anjos Assistência, Pet Assistência, Colégio Unisuz, Colégio Lumbini, Sabor da Mama Alimentos, Márcia Decorações, Zinger Skills e o Sincomércio.



Presenças

Na oportunidade, ainda marcaram presença os secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Alex Santos (Governo), André Chiang (Meio Ambiente), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos).



Outras autoridades e figuras notórias que participaram da celebração foram a vice-presidente da Região Administrativa 3 (RA3) da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Emilene Ferreira; a presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Fádua Sleiman; o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui; o presidente do Suzano Futebol Clube, Marcelo Rogério; e a gestora do Incrível Autoshopping, Maria Paula C. Almeida.