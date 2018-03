A Câmara de Suzano aprovou, por unanimidade dos presentes, o projeto de Lei que institui o Programa Municipal de Segurança Comunitária "Projeto Vizinhança Solidária", de autoria do presidente da Casa, vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho.

Neste projeto, atuarão na implementação e coordenação do “Vizinhança Solidária” o Poder Executivo Municipal; as instituições policiais atuantes no município, como Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Policia Militar Ambiental; e a sociedade civil, representada por associações de moradores, moradores, comerciantes, Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e organizações não governamentais.

A propositura prevê a criação do “Conselho Gestor do Projeto Vizinhança Solidária”, que irá, entre outras coisas, criar uma rede de informações considerando as características peculiares das residências e estabelecimentos comerciais.

Além deste item, os vereadores aprovaram também cinco moções. Sendo quatro de aplausos e uma de apelo.

Tribuna

O vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, discursou sobre projetos ligados à área da Educação na cidade. Ele tratou sobre a implantação do polo de Suzano da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e de um projeto de sua autoria que institui no município o “Congresso Internacional de Logística e Operações” do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFSP). “Precisamos divulgar estas ações para os nossos jovens que estão no Ensino Médio e, muitas vezes, ainda não decidiram o futuro escolar”, argumentou.

Já o vereador Lisandro Frederico (PSD), foi à Tribuna para criticar a administração municipal. Segundo o parlamentar, o Executivo não estaria respondendo seus requerimentos, o que, segundo ele, fere a Constituição Federal e a Lei Orgânica de Suzano. “Acho lamentável esse amadorismo. Não vou mais tolerar este tipo de postura do Poder Executivo”, revelou.