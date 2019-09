Em dez anos, número de eleitores cresce mais de 35 mil

O número de eleitores em Suzano cresceu em 35.604 mil, em dez anos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e contam de janeiro de 2009 à agosto de 2019. No começo de 2009, Suzano contava pelo menos 177.863 mil eleitores oficiais. Até agosto desse ano, a cidade passou para 213.467 mil eleitores. Isso significa um aumento de aproximadamente 3,5 mil por ano. Os dados somam eleitores com ou sem a biometria cadastrada.

Para o advogado e cientista político Olavo Câmara, o aumento no número de eleitores não corresponde à um aumento de interesse da população com a política.

"Se você pegar os jovens, 56% deles não tem interesse em política, então, aumentar o número de eleitores não significa que a população está acompanhando a política".

Olavo também explicou que existem três tipos de eleitores. "Existem os que votam com interesses próprios, esperando um retorno por apoiar o candidato. Os eleitores que votam por afinidade com o candidato. E os eleitores conscientes, esses somam apenas 3% ou 5% do total"

Porém, para ele a internet tem levado a população a acompanhar a política. "A internet tem feito a população ser mais politizada. As questões de corrupção ficam mais evidentes".

Perguntado se o aumento do eleitorado traz mais responsabilidade para os políticos, ele diz que "não traz nenhum compromisso a mais ou menos. Afinal, eles são eleitos para representar todos".

População vê importância no voto, mas está descrente com a política

A população de Suzano demonstra descrença com a política. Para a comerciante de uma loja de bolos e doces, Gabriela Monteiro Sinkus, de 25 anos, o voto para o ano que vem ainda é incerto. Mesmo afirmando que é importante votar, "pois é a única forma de a população intervir na política". "Não parei para analisar os candidatos ainda", afirmou Gabriela.

A vendedora de uma loja de doces no centro da cidade, Viviane Aparecida, de 26 anos, compartilha das mesmas opiniões de Gabriela. Ela afirma que nunca deixa de votar, mas desde a última eleição, "não viu nenhuma mudança significativa, tudo está a mesma coisa".



Joseane Aparecida Pereira, de 39 anos, que trabalha em uma loja de materiais escolares, não votou na última eleição. Perguntada se não votar é certo, ele diz que "não deixa de ser uma opção, pois as pessoas votam, mas sempre vêem acontecer coisas ruins. Perdemos a esperança", explicou a vendedora.



Ela também vê a Saúde como prioridade para a próxima gestão. Em sua opinião, "a Santa Casa de Suzano e as Unidades Básicas de Saúde precisam melhorar o atendimento. Os exames são muito demorados".

Thayná Soares, de 18 anos, e Guilherme Nicoláu, de 17 anos, ambos estudantes de Direito, tem uma visão mais positiva sobre a política. Eles inclusive defendem a participação de jovens nela. "É importante acompanhar a política", explicou Thayná. Guilherme disse que tem acompanhado um vereador, e pretende votar nele na próxima eleição. "O voto é importante porque é assim que escolhemos quem vai nos representar".