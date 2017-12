Em entrevista à Rádio SP/Rio 101.5, Estevam enumera ações para Suzano

O deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) foi entrevistado nesta segunda-feira (18) no Jornal 120 Minutos da Rádio SP/Rio FM (101.5), uma emissora da Rede DS de Comunicação. Ele fez balanço do ano e da atuação como 2º secretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele começou falando sobre a área da saúde. Estevam afirmou que a previsão é de que o Hospital Estadual de Suzano comece a funcionar no ano que vem. "Foi uma luta de longa data e hoje estamos apenas na dependência de equipamentos. O compromisso do superintendente do Hospital das Clínicas e do governador Geraldo Alckmin (PSDB) é que a unidade comece a funcionar logo no início do ano que vem", ressaltou.

O deputado lembrou também da reunião com o senador José Serra no mês passado para tratar sobre as soluções no atendimento do Instituto de Nefrologia, que tem dificuldades com repasse do Sistema Único de Saúde (SUS). "Realizamos a audiência pública juntamente com o ministro da Saúde, Ricardo Barros e também o senador José Serra que se sensib ilizaram ao receberem um abaixo-assinado com mais de 26 mil assinaturas com o pedido de familiares e pacientes. Após isso, mostramos os problemas e apelamos para que seja feito um reajuste na tabela SUS", afirmou.

Estevam falou também sobre a Faculdade de Tecnologia (Fatec). As obras começam no início de deste ano, segundo ele.

Para a geração de empregos na cidade, o deputado falou da possibilidade da instalação da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) que poderá render 150 mil empregos e gerar economia para o município. "No último sábado participei de uma reunião na Acoris (Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano) pois, o Ceagesp vai sair da Vila Leopoldina porém não foi definido uma nova localização. Há um grupo de empresas que pleiteia em Suzano e outro grupo na região de Perus é importante que o prefeito de Suzano (Rodrigo Ashiuchi) e os vereadores mostrem interesse para que seja instalado a companhia na alça do Rodoanel, que será construída em breve", enfatiza.

Estevam também falou sobre as obras de esgotamento sanitário no Distrito de Palmeiras realizado através do pedido feito por ele. A Sabesp vai investir R$ 46 milhões em etapas que vão beneficiar diversos bairros como Jardim Dora, Jardim do Lago, Parque Buenos Aires, entre outros. Além disso, o deputado comentou também sobre a definição de entrega do restante das obras da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na estação de Suzano, informando que está trabalhando para que a cidade de Mogi das Cruzes também receba uma nova estação. "Em Suzano as obras estão sendo finalizadas e também com a nova passarela que também foi autorizada irá atender toda a região do Parque Maria Helena, Parque Maria Helenice e Vila Maluf e revitalizar o comércio do início da Rua Benjamin Constant", explica.