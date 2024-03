Em entrevista, Tarcísio confirma apoio a Pedro Ishi, fala sobre ida para o PL e alça do Rodoanel

Em entrevista coletiva a jornalistas, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou seu apoio ao vereador Pedro Ishi, pré-candidato a prefeito de Suzano pelo PL.

Durante sua fala ele elogiou a atua gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi e respondeu sobre a possibilidade de deixar o Republicanos para se transferir ao PL. “Faço parte do time no Republicanos. O PL é o craque desse time”, disse Tarcísio, ainda não confirmando a mudança de sigla, dando a entender que vai permanecer no atual partido.

A visita do governador não foi pautado apenas pelo segmento educacional com o anúncio do início das obras da Fatec.



Durante a entrega dos apartamentos foi confirmada para a próxima semana uma reunião com os prefeitos do Alto Tietê sobre as tratativas para construção da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), com a possibilidade de discussão sobre o projeto executivo do traçado, e a transformação da Companhia de Ações Especiais (Caep), da Polícia Militar, em Batalhão de Ações Especiais (Baep), que deverá ocorrer em breve. “São muitas boas notícias para Suzano e para região e agora não podemos parar. Vamos em frente para construir uma cidade cada vez mais moderna, com formação de qualidade, escoamento da nossa produção, segurança e moradia para todos. Tenho certeza de que estes são alguns dos pilares para que nosso município possa avançar ainda mais. Mas não posso esquecer do nosso sempre deputado estadual Estevam Galvão, que batalhou muito por essa Fatec. Sem a atuação dele enquanto estava na Alesp, essa autorização para as obras não teria acontecido”, finalizou o prefeito.