Em 'estado de emergência', Suzano reforça ações de combate ao mosquito

A Prefeitura de Suzano reforçou as ações de combate à dengue durante os períodos com maior número de chuvas.

De acordo com a administração, essas ações são realizadas durante o ano todo pelo Setor de Controle de Zoonoses.

Algumas das ações são: orientações casa a casa; entrega de materiais informativos; vistoria em locais estratégicos, como ferros-velhos, depósitos, oficinas e borracharias; bloqueios de criadouros do mosquito Aedes Aegypti quando há suspeita ou registro de casos; e nebulização em pontos específicos.

A Prefeitura explicou que os agentes verificam a cobertura e vedação de recipientes, solicitam virar para baixo os pratos de plantas ou aplicar areia neles. Além disso, os funcionários orientam sobre armazenamento e descarte adequado de pneus, garrafas, entulho e lixo.

A nebulização de inseticida contra o Aedes aegypti nas vias públicas está sendo feita no Jardim Maitê, no Jardim Luela e no Jardim Colorado. “Esta medida vem sendo realizada na cidade desde o fim de janeiro. Já foram beneficiados os bairros Vila Amorim, Jardim Varam e Jardim Revista.

A Prefeitura contou que, além dessas ações, foi iniciado o projeto “Aedes do Bem” em 30 pontos do Jardim Varan na última semana. “Trata-se de um trabalho que tem como premissa reduzir consideravelmente a quantidade de mosquitos fêmeas que transmitem dengue, zika, chikungunya e febre amarela, utilizando mosquitos machos modificados geneticamente, que não fazem a transmissão, para reduzir a população dos insetos”, explica.

Não existem punições às pessoas que são responsáveis por locais com potenciais criadouros do mosquito, pois não há previsão na atual legislação. No entanto, o Código de Posturas da cidade prevê penalidades em situações que podem acarretar no criadouro, como o descarte irregular, considerado crime ambiental e passível de multa de R$ 739,80. As pessoas que presenciarem descartes irregulares podem denunciar pelo telefone 0800-774-2007.

“Além disso, proprietários de locais que apresentem mato, lixo e entulho podem ser notificados pelo Setor de Fiscalização de Posturas para que providenciem a limpeza e/ou capinação. O prazo é de 30 dias. Em caso de descumprimento, o responsável pode ser autuado. A multa é de 200 Unidades Fiscais (UFs), correspondente hoje a R$ 913,74, valor este que é dobrado em caso de reincidência”, explica a administração.

Se mesmo em caso de notificação a limpeza ou capinação não forem realizados, o Código de Posturas permite que a Prefeitura execute o trabalho, “mediante o pagamento posterior das taxas devidas pelo proprietário”. A legislação, segundo a Prefeitura, tem os objetivos de manter a cidade limpa, evitar o surgimento de insetos e animais peçonhentos e proporcionar um ambiente saudável a todos.

“Ainda que a administração municipal esteja cumprindo seu papel neste combate, o Setor de Controle de Zoonoses reforça a importância de a população estar sempre consciente e fazer a sua parte, a fim de impedir a proliferação do Aedes aegypti e prevenir a transmissão de doenças, em especial a dengue. Por isso, é fundamental ajudar a evitar a possibilidade de reprodução do mosquito em locais com água parada, como latas, garrafas, pneus, vasos de plantas, piscinas, cisternas e reservatórios e o acúmulo de lixo”, finaliza a Prefeitura.