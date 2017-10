Em fase de estudo, ‘Cidade Limpa’ tem apoio do comércio de Suzano

O presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Neder Romanos, aprova a criação da Lei Cidade Limpa e afirma que o programa pode trazer competitividade aos comerciantes. Atualmente, a proposta está em fase de estudo e projeto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. A lei fará parte do programa "Suzano Mais Bonita".

O projeto tem por objetivo desencorajar a pichações em edifícios comerciais e industriais da cidade. Se na cidade de São Paulo, o prefeito João Doria (PSDB) anunciou uma política de tolerância zero contra pichadores, Suzano pretende também combater e trabalhar ações de conscientização. Além da Lei Cidade Limpa, o programa deve abranger a Lei Antipichação e o "Abrace Suzano", em parceria coma Diretoria de Áreas Verdes, visando à conservação e adoção de espaços públicos.

De acordo com Romanos, o comércio vai melhorar na questão de competitividade por meio do projeto. "A importância de ter essa lei atuando na cidade é ótima para o comerciante, cliente e a toda população, que olharão as ruas bem cuidadas e com os imóveis bem visíveis. A lei trará também a padronização das fachadas, igualando o nível de competitividade das lojas. Isso porque hoje em dia, tem estabelecimentos com fachada menor que não aparecem por causa das pichações e os maiores com certeza ficam evidentes. Então será um impacto psicológico muito bom. Dá um ar de cidade moderna", explicou.

Ele também ressaltou que a cidade deverá apresentar um bom projeto por ter modelos de outros municípios. "Suzano é uma das últimas a fazer um projeto como este. Mas, acredito nesse tempo pode ver o resultado das outras cidades, o que cria uma expectativa de sair uma proposta muito boa", enfatizou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, a criação da lei é muito importante. Isso porque vai regularizar e padronizar a comunicação visual no município, proporcionando um visual urbano mais coeso, menos poluição visual, valorizando os imóveis e promovendo uma competição comercial mais sadia. "Todos ganham, comerciantes e população, a exemplo de outras cidades, como Mogi das Cruzes e a própria Capital".

População

Os suzanenses também elogiaram a criação de uma lei com este objetivo. Esse é o caso da dona de casa Lidia da Silva Castro. Ela comentou que o projeto tirará o cenário sujo da cidade. "Muito importante, pois já está tudo muito poluído, principalmente o visual do município. Questão da pichação tem que acabar também , pois isso que estraga".

Já o comerciante Antônio Carlos Marques, que tem a porta do estabelecimento pichada, disse que será ótima a lei. "Não tem coisa melhor do que manter a limpeza da cidade. Já cansamos de ver tudo sujo. A população como um todo ganhará nessa causa".