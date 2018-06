Em fase final de obra, Arena tem data de entrega alterada para 5 de julho

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), anunciou nesta segunda-feira (18) mudança na data de entrega da Arena Multiuso do Parque Max Feffer. A inauguração deve mudar do dia 30 de junho para 5 de julho. O motivo é por causa da greve dos caminhoneiros, que afetou diretamente a entrega de materiais de construção da obra. "Essa nova data é um pedido do Palácio dos Bandeirantes para entrar em consenso com a agenda do governador Márcio França (PSB). Temos a expectativa de que ele estará conosco no dia da entrega", adianta o prefeito.

Além do governador, outras personalidades políticas e esportivas são aguardadas para a inauguração.

As obras estão 97% concluídas. A parte interna está quase finalizada e a área externa passa por serviços de paisagismo e adequações do entorno para a implantação do estacionamento.

De acordo com o último levantamento feito pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) do município, o terreno em volta da Arena estava sendo drenado para que sua funcionalidade seja mais eficiente. "A ideia, ainda, é cascalhar o local para que, futuramente, seja implantado um novo estacionamento para os frequentadores. Dessa forma, boa parte da demanda de veículos ocasionada por eventos na Arena será absorvida por este espaço", informa a unidade.

O local abrigará 4 mil pessoas sentadas, podendo ser ampliado para mais mil lugares caso seja necessário.

A Arena começou a ser construída em 1995 e passou por diversos mandatos sem respostas da sua finalização, até que foi retomado em 2016, na gestão do ex-prefeito Paulo Tokuzumi (PSDB). A obra não foi finalizada, deixando o equipamento público na responsabilidade da nova gestão.

Em novembro de 2017, o prefeito assinou o contrato de financiamento de R$ 3,5 milhões para a reconstrução da Arena . A liberação foi feita pela Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP). Foram investidos mais R$ 135 mil, em razão do atraso de entrega de materiais,