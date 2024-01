Em grande evento, Robinson Guedes e sua equipe inauguram nova sede da empresa Contabyte

O prestigiado contador Robinson Guedes e a sua equipe inauguraram a nova sede da empresa Contabyte Contabilidade e Inteligência Digital em evento realizado na noite da última quinta-feira (18/01). Com a presença de aproximadamente 200 convidados, a festa apresentou o novo ambiente de trabalho da empresa comandada por ele, Robinho, e por sua esposa, Marina Braha Guedes.

A festa de inauguração do empreendimento, que completará dez anos no próximo mês de abril, reuniu diversos empresários de Suzano e região, incluindo ainda amigos, familiares e parceiros dos proprietários e do quadro de funcionários da empresa. A solenidade foi acompanhada de um coquetel para os visitantes e um show pirotécnico que oficializou a mudança para a nova sede, etapa essa que vinha em curso desde o segundo semestre de 2023.

O imóvel situado na praça dos Expedicionários foi revitalizado, apresentando uma visão moderna do espaço de trabalho clássico, conferindo estações de coworking e salas de reunião que podem mudar de configuração para atender demandas específicas, desde a recepção de clientes até aulas, treinamentos e mentorias especializadas. Além destas novidades, o local tem um estúdio para gravação de conteúdos como o “Contacast”, podcast promovido por Guedes junto a seus sócios, William Souza e Antônio Guedes Neto.

O empresário explica que a mudança vai muito além da oferta de um espaço maior para as operações do grupo junto a seus parceiros. "Nesse rebranding da marca teremos mais tecnologias aplicadas. Mas, especialmente, vamos fortalecer o networking entre nossos clientes, potencializando a conexão entre pessoas. Não há de se falar em tecnologias sem mencionar essa conexão entre as pessoas. A ideia é entregar prosperidade e impulsionar os negócios dos clientes em um ambiente mais acolhedor e à altura da nossa história", pontuou o CEO da Contabyte.

A empresária Mayara Aguiar, cliente e mentoranda de Guedes no projeto “Acelerando Negócios”, parabenizou a equipe pela conquista, exaltando a beleza do local. “O espaço ficou maravilhoso, a gente sempre acompanha o trabalho da Contabyte pelas redes sociais. Ver a dedicação do Robinho, do William, do Neto e de toda a equipe é algo muito especial, por isso eu deixo aqui meu agradecimento e meus parabéns pela nova sede”, disse.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, marcou presença na inauguração e afirmou que o prestígio de Guedes e de toda a sua equipe se mostra em um avanço ímpar para a empresa. “É um dia muito especial para a cidade, pois a Contabyte é um importante agente impulsionador do empresariado local, fazendo grande diferença na geração de emprego ao auxiliar quem busca o caminho do crescimento. Deixo aqui meus parabéns ao Robinho, à Marina e a todo esse grupo que investe na cidade. Desejo sempre muita prosperidade e sucesso a todos”, afirmou.

Em sua fala, o CEO da empresa pontuou que a abertura da nova sede é um sonho antigo que representa a expansão da Contabyte ao longo de quase dez anos de trajetória. “Os últimos meses foram intensos, pois queríamos fazer essa transição e seguir mostrando aos nossos clientes e parceiros que trazer tecnologias e inovar também é estender a mão e crescer junto com quem movimenta nossa economia. Tudo isso só foi possível graças ao meu amor, a Marina, que tanto me ajuda, bem como toda essa grande equipe que tornou o nosso sonho em realidade. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês, vamos em busca de novos objetivos”, reforçou.

Na oportunidade, autoridades locais também marcaram presença, incluindo os secretários municipais Pedro Ishi (Saúde), Alex Santos (Governo), Afrânio Evaristo (Segurança Cidadã), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Cíntia Lira (Administração).