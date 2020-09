Em meio à pandemia, cartórios se preparam para as eleições

Mesmo com a pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), os cartórios eleitorais da região se preparam para as eleições.

Sem saber como as coisas vão acontecer até os dias 15 e 29 de novembro – quando ocorrerão primeiro e segundo turno, respectivamente - as chefes dos dois cartórios eleitorais da cidade (181 e 415) seguem, até o momento, com uma programação estabelecida.

A montagem das salas que serão usadas pelos eleitores será feita no dia que antecede a votação. Atualmente, a cidade conta com 597 seções espalhadas por 89 locais, mas nem todas serão usadas.

A 181ª Zona Eleitoral, por exemplo, deve contar com apenas 51 dos seus 53 locais, por conta de votação em trânsito ou falta de eleitores interessados em usar os locais. Já na 415ª Zona Eleitoral, haverá uma redução de 298 seções para 261. Isso se dá pelo direcionamento provisório de eleitores para outras seções dentro do mesmo local de votação por conta da falta de urnas.

Dia de votação

As dificuldades que serão enfrentadas por eleitores e mesários, caso a pandemia siga até o dia das eleições, fazem deste pleito um dos mais imprevisíveis dos últimos tempos.

A chefe da 415ª Zona Eleitoral, Antonia Izânia Alves, diz que não há como saber o que vai acontecer no pleito. Mesmo assim, ela citou as recomendações sanitárias que as pessoas estão seguindo (e provavelmente) seguirão no dia das eleições.

“Diante de tantas incertezas geradas em razão da Covid-19, não temos como fazer previsões (sobre como será a votação). Em um primeiro momento, solicitamos aos eleitores que sigam aos protocolos de segurança (como uso de máscara, álcool em gel, etc)”.

Já a chefe da 181ª Zona Eleitoral, Imaculada Pires de Almeida, diz que a tendência é de que os eleitores com fator de risco ou acima de 60 anos tenham que justificar ausência nas urnas.

“Se continuar nesta situação de fase amarela (do Plano São Paulo de Flexibilização), terão que justificar com comprovante que fazem tratamento específico ou com idade acima de 60 anos. Esperamos que toda essa situação crítica já tenha passado”, disse Imaculada.

Além disso, ela afirma que a Justiça Eleitoral vai adotar medidas no dia da votação, como ceder máscaras, luvas e álcool em gel aos mesários, além de marcar o piso para os eleitores manterem distanciamento social.

“Todos nós estamos aprendendo a viver essa nova realidade. Espero que tudo corra bem. Estamos animados e esperando que toda essa situação tenha passado, mas caso isso não tenha acontecido, que mesários e eleitores compareçam para exercer seu direito de cidadania”, finalizou Imaculada.