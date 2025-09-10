Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/09/2025
Abastecimento em Suzano

Em meio ao risco de crise hídrica, 22 bairros têm água por caminhão-pipa

Média mensal é de 10 mil litros de água distribuídos em, ao menos, 145 caixas d'água em Suzano

10 setembro 2025 - 05h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Em meio ao risco de crise hídrica, 22 bairros têm água por caminhão-pipaEm meio ao risco de crise hídrica, 22 bairros têm água por caminhão-pipa - (Foto: Diogo Florido/DS)

Os caminhões-pipa de Suzano garantem, em média, o fornecimento de 10 mil litros de água por mês em 22 bairros da cidade. As informações foram divulgadas ao DS pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, por meio da Prefeitura, na última terça-feira (9).

O Alto Tietê vive risco de crise hídrica, conforme mostrou o DS, na edição desta terça-feira (9). 

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) atuou, na segunda-feira (8) com 28,01% de sua capacidade total, o menor índice desde o dia 14 de janeiro de 2016, quando o sistema operou com 27,70%.

Nas últimas semanas o sistema tem operado em queda. Em 8 de agosto, o Spat atuou com 33,94% de sua capacidade. A redução foi de 17,4% em um mês.

Em Suzano, os caminhões-pipa são responsáveis por encher caixas d’água comunitárias instaladas em locais que ainda não contam com rede de distribuição. São cerca de 145 pontos de abastecimento em toda a cidade.

Apesar da ampliação realizada pela Sabesp no ano passado, algumas regiões ainda dependem do serviço. Entre os locais atendidos estão: Vila Nova Ipelândia, Goiabeira, Chácara Sete Cruzes, Caulim, Fazenda Aya, Chácara Nossa Senhora Aparecida I, Chácara Nossa Senhora Aparecida II, Clube dos Oficiais, Chácaras Casemiro, Jardim Monte Cristo, Residencial Nova América, Chácaras São Judas Tadeu, Parque Cerejeiras, Jardim Etan, Vila Fátima, Jardim dos Eucaliptos, Estância Angelina, Cinco Pinheiros, Chácaras Duchen, estrada do Morro Grande, estrada Piratininga e estrada dos Morais.

