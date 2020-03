Em menos de 3 horas, vacinas acabam em Suzano; 9,5 mil foram imunizados

As vacinas contra a Influenza terminaram em menos de três horas em Suzano. O primeiro lote deu para imunizar cerca de 9,5 mil pessoas, com idades acima de 60 anos, nos 20 pontos de imunização. Segundo a Prefeitura, foi solicitado, de forma emergencial, um novo para continuar a vacinação na cidade. A previsão é a de que as doses cheguem até esta quinta-feira, 26.

Um dos pontos mais movimentados foi em frente ao Clube Suzaninho. A vacinação 'drive-thru' formou uma fila, que se estendia por cerda de 1 quilômetro. Apesar disso, o tráfego de veículos não foi prejudicado, uma vez que a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realizou uma espécie de operação de sinalização no local.

Em nota, a Prefeitura disse que, assim que a cidade receber mais vacinas, o anúncio será dado no site oficial (suzano.sp.gov.br) e em todas as redes sociais.