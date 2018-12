Em Minas Gerais, suzanense busca ajuda para retornar à cidade

Há mais de 10 anos, o suzanense Valdir Santos não vê os filhos. Depois de se tratar em uma clínica de reabilitação, em razão do vício do álcool e drogas, ele busca a oportunidade de reencontrar os familiares, que ainda podem morar em Suzano. Atualmente, ele reside na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais.

Duzentos e quinze quilômetros o afastam da Cidade das Flores. A história do morador foi revelada ao DS pela responsável em ajudar Valdir, a mineira Rafaela Paula. Em áudios enviados ao WhatsApp do Diário de Suzano, ela conta ter incentivado o suzanense a se tratar. "Conseguimos interná-lo. Ele se recuperou e está morando em uma casa, porém, irá precisar desocupá-la, pois o dono vai reformar. Ele tem buscado um emprego, mas não conseguiu", revelou.

O prazo para que o suzanense deixe o imóvel se encerra no dia 2 de janeiro de 2019. "Ele está desempregado e não tem como ir a Suzano. Vamos ajudá-lo, mas queríamos que alguém entre em contato, porque é um sonho dele reencontrar a família", frisou Paula.

Segundo ela, Valdir passou o nome da irmã e dos dois filhos, que não vê há aproximadamente 15 anos. "Ele falou que a irmã se chama Luciana Félix e os filhos Tiago e Andréia".