Em momento histórico, entrega da Marginal do Una reúne 10 mil pessoas

Pelo menos 10 mil pessoas compareceram à inauguração da Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Rio Una, na noite desta quinta-feira (19).

A obra estava no papel há pelo menos 30 anos e foi concluída por meio do programa do governo estadual “Desenvolve SP”.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), fez um discurso longo e comemorou a conclusão da obra, que segundo ele, “até seus pais duvidavam”.

“Convidei meus pais para estarem aqui, pois desde quando nasci, eles duvidavam que um dia as obras sairiam do papel. Felizmente hoje ela foi concluída”, disse.

Além de comemorar, Ashiuchi citou as melhorias que a cidade vai ganhar com a marginal. “Essa obra foi planejada pelo ex-prefeito Pedro Miyahira, que desejava criar uma avenida que ligasse a região norte da cidade com a parte sul de Suzano. Hoje, concluída, ela vai permitir o tráfego de caminhões, o que vai atrair empresas e gerar emprego”, afirmou.

Além dos vereadores e o prefeito, compareceram para a cerimônia os deputados federais Márcio Alvino (PL) e Katia Sastre (PL), e o deputa estadual André do Prado (PL). Os prefeitos de outras cidades, como Marcus Melo (Mogi) e Gian Lopes (Poá) acompanharam a inauguração. Todos enalteceram a importância da obra para a cidade. “É imensurável ver uma obra por tantos anos parada, finalmente ser inaugurada. Conheço bem a cidade e temos que agradecer o prefeito Rodrigo Ashiuchi pela conclusão”, disse a deputada Katia Sastre.

O deputado Marcio Alvino enalteceu o mandato de Ashiuchi e citou que “muitas obras que estavam paradas, foram retomadas e concluídas”. Marcio se referiu a Arena Suzano, que foi concluída, depois de muitos anos, na gestão atual. “A marginal, em termos de mobilidade, vai melhorar muito o fluxo dos veículos e desafogar o centro da cidade, com isso vai gerar emprego e renda para Suzano”, comentou.

André do Prado contou o processo Suzano receber a verba do governo estadual. Conforme contou, “em um encontro com o ex-governador Geraldo Alckmin, Ashiuchi pediu para que ele destinasse apenas R$ 15 milhões, que era o que ele precisava para concluir”. “Tem muita história por trás dessa obra. Uma história que prova a perseverança de Ashiuchi, que não desistiu de concluir a obra. Havia uma imagem negativa da marginal e agora foi concluída”, afirmou.

Obra teve troca de asfalto, calçadas e novo paisagismo