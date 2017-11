Em nove meses, Suzano fecha 24 mil buracos em vias públicas

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos elaborou um relatório sobre as atividades realizadas pela pasta entre janeiro e setembro deste ano em Suzano. Um dos destaques no documento de quase 40 páginas são os 24 mil buracos preenchidos nos primeiros nove meses de 2017.

No total, 15.918 buracos foram preenchidos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), mais conhecido como asfalto quente, e outros 7.779 trabalhos realizados com Pré-Misturado a Frio (PMF) ou asfalto frio. Na parte da manutenção de vias, também foram contabilizadas 167 ações de nivelamento e cascalhamento de estradas de terra na zona rural.

Outro ponto que consta no relatório da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos foi o processo de manutenção e recuperação de veículos e maquinário, que foram destinados a leilão pela gestão municipal anterior e devolvidos ao trabalho, bem como a reativação da máquina lavadora de automóveis, recuperada em janeiro deste ano. Entre ações preventivas e corretivas, foram recuperados 14 veículos, sete motocicletas e quatro máquinas, sendo elas duas retroescavadeiras, uma máquina de esteira e um rolo compressor.

A equipe da pasta também tratou da prevenção contra alagamentos com ações de microdrenagem: recuperação de bocas-de-lobo, guias e sarjetas e limpeza de galerias de água pluvial, valas e córregos, em trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No total, 243 tampas de bueiro foram trocadas e 1.631 bocas-de-lobo desobstruídas. Também houve limpeza de córrego no Jardim Gardênia Azul e implantação de galerias pluviais e caixas coletoras.

A secretaria ainda realizou a construção da cozinha-escola do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a pintura do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, a implantação de academias ao ar livre e o trabalho conjunto com o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM/M) para reforma e pintura de instalações da corporação.