Em obras, Rua Sete de Setembro é ‘liberada’ para circulação de veículos

Mesmo sem as obras de prolongamento da Rua Sete de Setembro estarem finalizadas, veículos podem transitar pela via. De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Suzano, não há proibição quanto à circulação de veículos na Rua Sete de Setembro, pois, segundo a Unidade, essa ação não causa danos às fundações da via. "O fluxo de veículos será interrompido a partir do início da nova etapa das obras, com a aplicação da camada de asfalto", afirmou a administração municipal em nota.

Trabalhos como a troca de solo e assentamento de guias no trecho a ser prolongado foram realizados. O setor afirma que o prolongamento deve ser concluído entre o final deste ano e início do ano que vem.

OPINIÃO

Os moradores das proximidades da Rua Sete de Setembro pedem por agilidade na finalização das obras de prolongamento da via, bem como providências em relação à quantidade de lixos, principalmente entulhos (restos de obras), que se encontram no local. Mesmo sem a obra estar finalizada, a reportagem constatou que veículos transitam pela via. Em relação aos lixos, não houve resposta por parte da administração municipal.

O microempresário Diney Bispo dos Santos afirma que observa descarte de lixos na via com frequência. "Muita gente descarta lixo por aqui, principalmente de forma irregular. Existem câmeras de segurança que poderiam ajudar na questão da fiscalização. Espero que a obra seja finalizada logo. O pessoal está transitando, pois tem gente que não gosta de ir pela Avenida Mogi das Cruzes, então a (rua) Sete de Setembro é uma opção", explica.

A doméstica Maria da Guia conta que o local oferece perigo aos pedestres. "Mesmo sem a obra estar pronta, os veículos passam pela via. Acaba sendo perigoso para os pedestres, já que não tem faixa e nem semáforo". Em relação aos lixos no local, Maria informa que "muitas pessoas fazem o descarte irregular de lixos, principalmente de restos de obras".

A munícipe Thainá Alencar compartilha das mesmas opiniões de Maria e acrescenta: "a via deveria ser fechada enquanto as obras não ficam prontas, pois é perigoso. Acho que é a melhor solução enquanto não terminam".

"Essa rua (Sete de Setembro), com o prolongamento virou uma central de lixo. Muitas pessoas jogam lixo por ali. A obra poderia ser finalizada logo, pois muito pó está sendo acumulado", diz o empresário Fernando Godoi.