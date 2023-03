Em ofício, Conseg Boa Vista pede reforço de 20 policiais em Suzano

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista, em Suzano, solicita aumento no efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil para diminuir os crimes cometidos na região Norte da cidade.

O presidente do Conseg, Roberto Kobayashi, encaminhou um ofício ao comandante geral da PM, Cássio Araújo de Freitas, ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, e ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12).

Além disso, o ofício foi protocolado na Câmara de Suzano para pedir apoio dos vereadores.

O documento solicita novos estudos na segurança do município e a necessidade de atualização da Estrutura Organizacional do efetivo policial.

Kobayashi comentou que as pessoas estão preocupadas com a segurança da região Norte, diante do aumento da população. “A sensação de insegurança toma conta da população, pois o efetivo da Polícia Militar não é condizente com o número de habitantes”, disse.

Os moradores denunciaram ao Conselho, roubos, furtos de veículos e de itens pessoais a qualquer horário do dia, além de perturbação do sossego. Para o presidente, essas ocorrências são “as campeãs”.

Uma solução para os moradores e para o presidente, é o aumento dos policiais nas ruas que permitirá ampliar “suas funções de amparar, acolher e socorrer as pessoas, além de fazer cumprir as leis e preservar a ordem pública”.

Espera-se , no mínimo, 20 novos policiais para início imediato.

De acordo o presidente, em reuniões anteriores do Conseg, as autoridades presentes afirmavam que com o atual efetivo é impossível de atender as ocorrências, por exemplo, em escolas de bairros diferentes e com mais de uma viatura, uma vez que não há policiais o suficiente.

O Conseg tem ações conjuntas entre os órgãos públicos e a população, como o projeto ‘Vizinhança Solidária’. Mas o pedido é de maior participação estadual.

EFETIVO ATUAL

Segundo o Conseg, o maior efetivo da corporação foi registrado em 2006, com 90,6 mil policiais no Estado de São Paulo, incluindo o Corpo de Bombeiros.

Assim, os participantes do Conselho e Kobayashi notaram que muitos chamados não são atendidos.

Além dos 20 policiais, Kobayashi espera, pelo menos, uma viatura na área da 4ª Cia do 32ª Batalhão da Polícia Militar, uma viatura intermediária, uma unidade de Ronda Escolar nas unidades de ensino que fazem parte do ‘Vizinhança Solidária’ e de mais quatro equipes de viaturas como a Ronda Rural e o Comando de Grupo Patrulha (CGP).

Inscrições para novas eleições estão abertas

Estão abertas as inscrições para escolha da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), biênio 2023-2025.

Os interessados deverão acessar o site www.conseg.sp.gov.br. Um dos detalhes da inscrição é que deve conter a chapa completa como presidente, vice e demais integrantes. Outro quesito importante exige que os interessados morem, estudem ou trabalhem na região norte da cidade.

As fichas cadastrais deverão ser entregues de segunda à sexta das 10 às 16 horas na Seção de Comunicação Social da Quarta Companhia do Trigésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, situada na Avenida Francisco Marengo, 1564 - bairro Boa Vista Suzano.

O prazo para se inscrever termina no próximo dia 30 e a eleição será no mesmo endereço no dia 28 de abril de 2023.

O Conseg é formado por um grupo de pessoas da mesma região que se reúnem, geralmente uma vez a cada mês, para discutir, planejar e acompanhar a solução de suas demandas dirigidas aos órgãos públicos, como Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Vigilância Sanitária, Setor de Posturas dentre outros.