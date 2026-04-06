Em parceria com instituições, Saspe terá 15 novos cursos com 324 vagas

A primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, anunciou 15 novos cursos do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) na cidade. As oportunidades serão ofertadas por meio de parceria com três instituições: a Global Atitude; o Sebrae; e o Senai.

O anúncio das parcerias e das aberturas dos cursos foi feito na tarde desta segunda-feira (6), em evento no Cineteatro Wilma Bentivegna.

“Lançamos, agora, 252 vagas pela Global Atitude, 40 pelo Sebrae e 32 pelo Senai. São várias oportunidades. Não queremos apenas dar o peixe, queremos ensinar a pescar”, disse Déborah.

Os cursos oferecidos serão: Libras Básico (25 vagas); Inglês Básico (duas turmas com 15 vagas cada); Espanhol Básico (15 vagas); Assistente de Recursos Humanos (três turmas com 15 vagas cada); Assistente Administrativo Básico (15 vagas); Fotografia Digital (15 vagas); Videomaker (15 vagas); Overloque (duas turmas com seis vagas cada); Salgados congelados (16 vagas); Bolo de pote (16 vagas); Gestão de OSCs (40 vagas); Corte de cabelo (20 vagas); Manicure e pedicure (20 vagas); Design de sobrancelha (20 vagas); e Maquiagem (20 vagas).

“Teremos alguns eixos, como beleza, administração, tecnologia. Dentro dos eixos, vamos lançando os cursos e abrimos mais vagas”, continuou a primeira-dama.

As oportunidades são, primeiro, divulgadas às mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, da GCM. De acordo com Déborah, a ideia é garantir a independência financeira das mulheres que dependem de agressores, para “quebrar o ciclo de agressão”.

O horário do Saspe também deve ser ampliado, segundo a primeira-dama, o que deve ampliar o número de certificados entregues. “Ano passado, fizemos a entrega de 1.747 certificados. Os cursos que oferecíamos eram mais curtos. Hoje, temos um curso mais intenso. A ideia é entregar mais de 2 mil certificados por ano, ampliando os horários e o tempo dos cursos”

O prefeito Pedro Ishi falou sobre a política pública de empregabilidade. “Não existe coisa maior do que o emprego dentro de uma família. O emprego restabelece a dignidade, primeiro de tudo. Não existe felicidade do que arrumar um emprego se você está muito tempo desempregado”.

Descentralização

Déborah Raffoul Ishi falou, ainda, sobre a descentralização do Saspe. A ideia é que aconteça “o mais rápido possível”.

“A cidade é grande. Temos vontade de levar professores até as zonas sul e norte da cidade para que a gente possa aumentar a renda e a capacitação de todas as pessoas”, finalizou.

Presenças

O evento contou com a presença do prefeito Pedro Ishi, o vice-prefeito Said Raful, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, os secretários Afrânio Evaristo, César Braga. Cíntia Lira, Mauro Vaz, Nardinho, Paulo Pavione e Renata Priscila, e os vereadores Artur Takayama e Josias Mineiro