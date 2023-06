Em parceria, Educação e Sesi promovem novas turmas do curso de robótica

A parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Serviço Social da Indústria (Sesi) está proporcionando a abertura de novas turmas do curso de robótica aos alunos da rede municipal de ensino. Na última terça-feira (20/06), 23 estudantes de 8 a 10 anos, da Escola Caic, iniciaram as atividades nas instalações do Sesi de Suzano, no Jardim Imperador.

Até 29 de setembro, sempre às terças-feiras, as crianças receberão instruções sobre os primeiros conceitos de ciência da tecnologia, incluindo a execução e a programação de códigos; os conceitos por trás dos processos de automação e dos princípios da robótica, com enfoque nas necessidades do mundo contemporâneo acerca da criação; e a montagem de mecanismos elétricos automatizados.

O programa oferecido pelo Sesi começou a atender aos alunos de Suzano em maio do ano passado, quando também foram oferecidas vagas exclusivas para estudantes da rede municipal. Na ocasião, foram contempladas 126 crianças, cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade social ou que integram projetos sociais promovidos pela prefeitura. Esses estudantes contaram com transporte gratuito até as instalações do Sesi.

Em outubro ocorreu a formação dos alunos que concluíram o curso e, na ocasião, o evento contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini. Na oportunidade, foi anunciada a abertura de 270 novas vagas, com outras 70 vagas exclusivas para alunos da rede municipal . Eles contaram com a mesma estrutura oferecida aos primeiros participantes.

A segunda turma, que se formou em dezembro, recebeu orientações relacionadas aos conceitos básicos de programação, princípios de robótica, automação, além de ensino voltado para o pensamento crítico, científico, criativo e computacional, como raciocínio lógico e resolução de problemas.

Segundo o Secretário Municipal de Educação, Leandro Bassini, a parceria com o Sesi permite inserir as inovações tecnológicas no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes. “Nós buscamos aproximar os alunos de Suzano dos novos conceitos de aprendizagem que têm sido desenvolvidos na área da educação. Ao proporcionar múltiplas experiências a partir das ferramentas tecnológicas disponíveis, contribuímos com o desenvolvimento de novas habilidades e potencializamos a criatividade de cada um”, comentou.

O chefe do Poder Executivo suzanense destacou que o município busca garantir aos alunos condições de acesso a propostas inovadoras de ensino. “Nós sabemos da importância de oferecer os conhecimentos referentes à tecnologia, pois são exigidas essas habilidades no mundo em que vivemos. Por isso, buscamos oferecer a estrutura necessária com os chromebooks, a plataforma Matific, o programa Google For Education e a parceria com o Sesi, que nos proporciona esse suporte com o curso de robótica”, ressaltou Ashiuchi.

A proposta do programa de robótica educacional está expressa no site institucional do Sesi, que aborda a contribuição desse aprendizado para o desenvolvimento dos alunos da seguinte forma. “A robótica educacional é um programa de atividades práticas que ampliam o conhecimento científico e tecnológico, estimula a criação, a experimentação, o trabalho em equipe e desenvolve habilidades para planejar, formular hipóteses, projetar, empreender, programar, produzir, construir e solucionar problemas”, informou o Sesi.