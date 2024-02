Em quatro dias, Associação Comercial recebe mais de 180 mulheres no projeto 'Imersão'

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano realizou nesta terça-feira (30/01) a quarta e última noite do projeto “Imersão”, série de palestras direcionadas ao desenvolvimento do empresariado feminino de Suzano, totalizando 183 participantes. A ação, promovida em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), aconteceu nas duas últimas terças e quintas-feiras do mês de janeiro.

Na noite de encerramento do programa, o auditório da associação recebeu a coordenadora do Sebrae no Alto Tietê, Daniella Lira, para explicar métodos e estratégias para se obter excelência no atendimento aos clientes em diferentes segmentos, tudo por meio de dinâmicas e exemplos descontraídos, prezando o aprendizado e a assimilação dos conteúdos, proposta aplicada desde o primeiro dia de ações.

A abertura do projeto aconteceu no dia 18 (quinta-feira) com as orientações de Vanda Nonato, empresária convidada que abordou conceitos como pitch de vendas e ativações mentais para despertar a curiosidade e o interesse dos clientes. As outras duas palestras da iniciativa foram ministradas por especialistas ligados ao Sebrae. No dia 23 (terça-feira), Priscila Tanihara trouxe ensinamentos sobre redes sociais e engajamento, ao passo que no dia 25, Márcio Donizetti Barbosa tratou de processos de liderança e gestão de time.

A presidente do CMEC, Priscila Rossini, destacou a parceria do Sebrae para trazer nomes de excelência para ceder toda a sua experiência aos presentes. “Foram quatro noites com um auditório cheio, algo que demonstra o interesse do público feminino em evoluir enquanto integrante do meio empresarial, mas também do nível dos palestrantes. Justamente pelo grande trabalho da Priscila, do Donizetti e da Daniella, além é claro, da Vânia, uma grande parceira da entidade, nós agradecemos pela expertise compartilhada nestas noites mais que especiais”, afirmou.

Por sua vez, o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, reforçou que o empresariado feminino é uma porção importante para o desenvolvimento econômico local e, por isso, promover ações como essa é crucial. “Fomentar parcerias, compartilhar experiências e apresentar as formas com que a ACE Suzano poderá contribuir no dia a dia delas representa uma confiança que faz a diferença no momento de administrar um negócio. Por isso, eu agradeço a parceria do CMEC e do Sebrae nesta formação, seguimos todos com esse objetivo de incentivar o crescimento das mulheres dentro da comunidade empresarial”, disse.