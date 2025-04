Em reunião sobre Manutenção, vereador Adilson Horse visita sede regional de Palmeiras

O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, esteve na manhã desta quarta-feira (16/04) na sede regional da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, localizada em Palmeiras, na região sul de Suzano. A visita teve como objetivo dialogar com a equipe da pasta e apresentar solicitações da população local relacionadas à manutenção viária e melhorias em serviços urbanos.



Durante o encontro, Adilson Horse foi recebido pelo secretário Samuel Oliveira e pelos diretores da pasta. A reunião tratou de temas como o reforço no atendimento com caminhões-pipa, ações emergenciais e o acompanhamento das demandas apresentadas pelos moradores.



O secretário destacou o alinhamento com o Poder Legislativo para atender à população. “A Prefeitura de Suzano tem feito melhorias pelos quatro cantos da cidade. É importante destacar que a nossa secretaria tem se empenhado pela região de Palmeiras, com acompanhamento do prefeito Pedro Ishi. O vereador Adilson Horse tem nos apresentado demandas relevantes e atua com comprometimento junto à comunidade do distrito. Agradecemos o apoio e reforçamos o nosso compromisso com as famílias suzanenses”, afirmou Samuel.



Para o vereador, o diálogo direto com a secretaria é essencial para garantir resultados. “Conversar com os responsáveis por cada setor e acompanhar de perto as ações permite que a gente leve com mais precisão as necessidades da população. Agradeço ao secretário Samuel e à equipe pela recepção e pelo empenho em buscar soluções para a região de Palmeiras, assim como ao prefeito Pedro Ishi que está dando continuidade ao legado de trabalho do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi”, declarou.