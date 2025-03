Em sessão cheia de emoção, Viviane Galvão recebe medalha na Câmara

A ex-vice-prefeita e ex-primeira-dama de Suzano, Viviane Domschke Galvão de Oliveira, recebeu, na noite desta sexta-feira (28), a Medalha Vereadora Augustinha Raphaela Maida Molteni. A solenidade de entrega foi realizada na Câmara Municipal e contou com muita emoção ao lado de familiares e amigos.

Ao longo de seu discurso, Viviane falou sobre Estevam Galvão, ex-prefeito de Suzano e ex-deputado estadual, que faleceu no ano passado, e teve de segurar as lágrimas. “Fui mulher, companheira, amiga de um grande homem, que foi Estevam. Mas também sempre quis seguir meu caminho de protagonismo. Uma vez ele me disse que seria prefeito e eu dei risada achando que ele estava louco. E ele foi prefeito, não só uma vez, mas quatro. Quando foi eleito, eu sentia que precisava fazer alguma coisa. E comecei a fazer os projetos”.

Em entrevista ao DS após a cerimônia, Viviane falou sobre a sua sensação de receber o prêmio. “Estou imensamente honrada. A medalha leva o nome da primeira mulher vereadora de Suzano. Augustinha era uma mulher forte, que criou enteados, sobrinhos e que teve uma vida pública tão valorosa. Essa medalha só pode me deixar honrada. No momento em que fui agraciada com uma medalha com seu nome, já me senti valorizada. As pessoas sabem que passei por momentos difíceis e dias alegres como esse não estavam sendo comuns na minha vida”.

Além disso, a ex-vice-prefeita de Suzano descartou uma volta à vida pública. “Me perdoem meus queridos amigos de todas as épocas, mas à vida pública eu não pertencerei mais”, disse. Apesar de não voltar à vida pública, ela se colocou à disposição da atual primeira-dama e presidente do Fundo Social de Suzano, Déborah Raffoul Ishi.

O evento reuniu o presidente da Câmara, Artur Takayama, autor da homenagem, que também parabenizou Viviane. Secretários (Paulo Pavione, Cintia Lira, Afrânio Evaristo, Nardinho, Alex Santos e André Chiang), vereadores (Adilson Horse, Inhame, João Sabugo, Josias Mineiro e Zé Oliveira) e o vice-prefeito Said Raful também compareceram à homenagem. A ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi representou o ex-prefeito e agora secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi (PL). O diretor do Diário de Suzano, Amadeu Guaru José de Moraes, também prestigiou a entrega da medalha.

Biografia da homenageada traz trabalhos e projetos de ação social

Viviane Domschke Galvão de Oliveira foi casada com Estevam Galvão de Oliveira, prefeito de Suzano por quatro vezes, e sempre ajudou em trabalho buscando a valorização social do indivíduo e na solidariedade comunitária. Criou o Serviço de Promoção Social de Suzano (SPDS), em 1977 e o dirigiu, oferecendo diversas ações nos mais variados eixos.

Seguiu como presidente do serviço de 1977 a 1982, de 1989 a 1992 e de 1997 a 2004. Ao longo dos anos, criou programas como o Boa Visão, que examinava e tratava crianças de três a 10 anos, adultos e idosos a partir de 60 anos, com doação de óculos e cirurgias. O programa segue até os dias atuais.

Em 1978, Estevam e Viviane instalaram e desenvolveram a Guarda Mirim, que foi vinculada à Prefeitura até 2001, quando se tornou uma associação civil. O serviço também é oferecido até hoje e auxilia na formação de jovens ao mercado de trabalho.

Viviane Galvão também presidiu o Fundo Social de Solidariedade de 1989 a 1992 e de 1997 a 2004.

Quando era presidente do SPDS, deu início ao Centro de Educação e Aprendizagem Profissional (Ceap), que culminou na reforma e inauguração do Centro de Educação e Aprendizagem Profissionalizante Jorge Romanos, que contava com diversos cursos.

Foi eleita a primeira vice-prefeita em 2012 na chapa com Paulo Fumio Tokuzumi. Ao longo dos anos, chegou a assumir interinamente a cadeira de prefeita da cidade. Nesta gestão, também presidiu o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).