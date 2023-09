Em seu aniversário, Itaquá vai ao delírio com show de luzes e som de Alok

A arena do Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba-SP, se transformou numa grandiosa balada com o show de Alok na noite dessa 6ª feira (8/9), aniversário de 463 anos da cidade. O DJ se apresentou na terceira noite de festa para mais de 60 mil pessoas. O evento segue neste sábado (9/9), com a final da montaria em touros, a partir das 21h, e show de Zé Neto e Cristiano, à meia-noite. Os ingressos já estão esgotados.

No palco do Itaquá Rodeio Fest, Alok comandou o mixer e ofereceu um set repleto de sucessos que elevaram seu nome a patamar internacional. Pela segunda vez consecutiva, o DJ está entre os quatro melhores do mundo, segundo a revista “DJ Mag”, especialista na cena eletrônica.

Num dos vários ápices do show de pouco mais de uma hora e meia de duração, o artista levou ao palco Zeeba, cantor de “Hear Me Now”, megahit entoado em coro pela plateia. Destaque para os efeitos visuais, com direito a drones, pirotecnia e fumaça, e comandos do artista ao público.

Alok ressaltou o fato de a festa não ter custado nada aos cofres públicos. O DJ também elogiou a iniciativa de troca de alimentos por ingressos:

“É uma alegria estar aqui com toda essa energia, com essa plateia incrível, enorme. Fiquei muito feliz em saber que este é um evento gratuito, porque isso promove inclusão. Se não fosse isso, muitas pessoas que estão aqui hoje não teriam a oportunidade de assistir a um show meu e de vários artistas que estão se apresentando nesta festa”, complementou.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP), contagiado pela animação do público que lotou a estrutura montada no Jardim Adriane, comemorou mais uma noite de sucesso do rodeio, que integra a celebração dos 463 anos de emancipação política-administrativa da cidade:

“No dia em que Itaquá completa 463 anos, iniciamos uma nova era. Estamos aqui, comemorando juntos, e sem dinheiro público. Buscamos parceria com a iniciativa privada para levar alegria a todos vocês. Quero agradecer a cada um dos patrocinadores por acreditarem neste projeto e, ainda, a cada um que contribuiu com um quilo de alimento. Todos vão ajudar a levar comida à mesa de quem mais precisa”.

Famosos

O evento também atraiu a presença de famosos. O ator Fábio Villa Verde, reconhecido por trabalhos como “Gênesis”, “Pega Pega”, “Malhação”, “Orgulho e Paixão” e Carrossel” prestigiou a festa e fez questão de enaltecer não só a realização do evento como a administração da cidade:

“Tenho acompanhado a dedicação do Eduardo (Boigues) desde que assumiu a Prefeitura, e só tenho elogios. O evento está de parabéns. Está sendo uma festa extremamente organizada para milhares de pessoas e sem dinheiro público, custeada apenas pela iniciativa privada”.

Emoção na arena

Os competidores da Liga Nacional de Rodeio voltaram à arena de Itaquaquecetuba nessa 6ª, na montaria em touros, em busca por uma vaga na final, pelo prêmio e, também, pela classificação para a etapa de 2024, que será realizada em Barretos-SP.

A emoção tomou conta do recinto quando os peões fizeram uma oração entorno da imagem de Nossa Senhora. De joelhos e com os chapéus em mãos, os “cowboys” se prepararam para mais momentos de adrenalina. O atleta Marciel Mendonça, de Paulo de Faria-SP, foi o mais bem classificado da noite, com 90,50 pontos.

Hoje, as provas da grande final começam às 21h. Na próxima 6ª (15/9) e no sábado que vem (16/9), acontecem as provas em cavalo.

Os portões do Itaquá Rodeio Fest abrem às 19h. Hoje, a dupla Zé Neto e Cristiano se apresenta à meia-noite. Os ingressos já estão esgotados.