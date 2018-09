Em Suzano, Marcelo Candido lança candidatura a governador

O ex-prefeito de Suzano e agora candidato ao Governo do Estado, Marcelo Candido, lançou na noite dessa quarta-feira (12) a campanha eleitoral, em Suzano. Durante o evento, ocorrido no Bunkyo, o pedetista frisou que se eleito, de imediato, dará atenção especial para quatro áreas: educação, saúde, segurança e geração de emprego. Além disso, pontuou que a candidatura tem diferentes símbolos de mudança que o Estado precisa.

Segundo Candido, as propostas de campanha estão ligadas diretas as principais necessidades do povo. "No início do mandato focaremos na educação, saúde, segurança e geração de emprego. Não será nessa ordem exatamente, mas investiremos nesses quatro pilares logo de cara para dar a resposta ideal que o povo espera", enfatizou.

Em relação à candidatura, o candidato disse que representa aquilo que é mais importante no Estado: a diversidade na constituição do povo. "Temos uma natureza que vem da experiência de quem já foi prefeito, deputado e de um partido político que ofereceu ao Brasil as melhores experiências na área da saúde, da educação. Esse mesmo partido já esteve à frente em muitos governos dos estados e de municípios. Agora quer governar o Estado de São Paulo. Tenho a maior honra e satisfação de estar fazendo parte dessa história. Tem o Ciro Gomes, candidato à presidência, que vira também, em breve, fazer campanha em Suzano", explicou Candido.

Milhares de pessoas estiveram presentes no evento. Entre elas a candidata a vice-governadora da chapa de Candido, Gleides Sodré (PDT), o candidato a deputado estadual Márcio Candido (PDT), a candidata a deputado federal Juliana Cardoso (PR), o candidato a senador Antonio Neto (PDT), o presidente do PDT de Suzano, Sérgio Hernandes, três membros do diretório estadual do PDT, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), além de secretários e vereadores municipais.

DS Entrevista

Candido também participou ontem à tarde do "DS Entrevista Ao Vivo", que é transmitido na página do Facebook do jornal. Na oportunidade, ele destacou as propostas de campanha, falou sobre o forte eleitorado na região, principalmente em Suzano, e comentou sobre o registro de sua candidatura que ainda não foi analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). De 12 candidaturas para concorrer ao cargo de governador, até o momento, 10 já tiveram julgamento positivo, uma indeferido, restando apenas a do ex-prefeito de Suzano.