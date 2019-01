Em Suzano, primeiro bebê de 2019 nasce às 15h47 na Santa Casa

O primeiro bebê de 2019 em Suzano nasceu durante a tarde desta terça-feira (1º), na maternidade da Santa Casa de Misericórdia. Alexssandra Sampaio Marcondes nasceu pesando 2,835 quilos, com 48 centímetros, às 15h47.

Filha da auxiliar de limpeza, Sheila Maria Sampaio, de 26 anos, e do porteiro Alexandre Marcos, de 32 anos, a bebê nasceu em uma cesárea e chegou com muita saúde.

A criança é o segundo filho do casal que já está junto há mais de três anos. Outras duas bebês também nasceram no primeiro dia do ano dentro da maternidade da Santa Casa.

A jovem, que é moradora da cidade, contou que não estava esperando a vinda do bebê para este dia.

Durante o réveillon, Sheila Maria foi fazer um exame cardiológico, durante o exame os médicos recomendaram que ela fosse encaminhada para a sala de partos, aonde o procedimento aconteceu. "Eu optei pela Santa Casa porque conheço várias mães que tiveram bebê aqui, e elogiaram o hospital. Os funcionários são muito atenciosos e competentes", comentou.

Sheila Maria conta que é casada com Alexandre Marcos há cerca de três anos. A suzanense afirma que é a primeira vez que tem um filho neste hospital e que a chegada de Alexssandra é a realização de um sonho. "Ter um bebê no primeiro dia do ano é como um sinal de renovação e esperança. Ela é meu presente de ano novo, chegou cheia de saúde e alegria" diz a mãe.

Segundo ela, a criança é muito tranquila "Alexssandra é calminha e por serem os seus primeiros dias, ela acaba dormindo a maior parte do tempo".

Ela conta que o pai da criança torcia pela vinda de um menino, e que por conta disso o nome foi dado em homenagem a ele. "Resolvi dar este nome para ela, é uma forma de homenagear meu esposo", comenta a mãe.

Ao todo, três crianças nasceram na Santa Casa de Suzano no primeiro dia do ano de 2019.

Outra suzanense nascida no dia 1º na unidade foi a pequena Helena dos Santos Nunes. A criança nasceu por volta das 16h52, ela é filha da assistente social Isabel Jesus dos Santos, de 31 anos.