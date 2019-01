Em Suzano, 'Vaquinha Online' busca comprar Órtese para garoto com mielomeningocele poder andar Família do garoto, que enfrenta no dia a dia grandes dificuldades financeiras, agora está empenhada em conseguir a Órtese necessária para dar continuidade no seu tratamento na AACD

Por de Suzano 21 JAN 2019 - 15h11

Pequeno Vinicius Samuel vai completar sete anos de idade no próximo dia 21 de maio Foto: Divulgação “Vamos ajudar o Pequeno Vinicius Samuel a Andar”, é o nome de uma “Vaquinha Online” (atividade onde pessoas se juntam dando contribuições para atingir determinado objetivo financeiro), que tem viralizado nas redes sociais. Idealizado por amigos da família do garoto suzanense, a “vaquinha” se propõe arrecadar dinheiro para a compra de uma Órtese que custa em torno de R$ 6,000,00. O pequeno Vinicius Samuel vai completar sete anos de idade no próximo dia 21 de maio, e em casa a expectativa é grande; a família do garoto, que enfrenta no dia a dia grandes dificuldades financeiras, agora está empenhada em conseguir a Órtese necessária para dar continuidade no seu tratamento na AACD. O menino nasceu portador de uma má-formação na medula, e com três dias de vida teve de operar a coluna. Vítima de uma doença mielomeningocélica, ele usa mais de 400 fraldas por mês, entre inúmeros gastos que sobrecarregam o orçamento familiar. Vinícius Samuel passa por tratamento na APAE de Suzano e na AACD de Mogi das Cruzes. A pressa em conseguir a Órtese o quanto antes se deve ao fato de que, sem a Órtese, será necessário interromper o seu tratamento na AACD, entre outras complicações que poderão surgir em sua própria coluna. Os interessados em ajudar o pequeno suzanense poderão entrar no site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vamos-ajudar-o-pequeno-vinicius-samuel-a-andar

