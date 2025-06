Em última sessão do semestre, Câmara de Suzano aprova 15 itens

Na última sessão ordinária antes do início do recesso parlamentar, realizada nesta quarta-feira (25), os vereadores aprovaram 15 itens. Foram cinco projetos de lei, seis moções e quatro projetos de decreto legislativo.

Os projetos de lei aprovados foram o que dispõe sobre a criação da Semana Católica no âmbito do município, de autoria do vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; o que institui no calendário oficial de festividades e eventos a Connect Christ, a ser comemorada anualmente na segunda quinzena do mês de julho, apresentado pelo vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei; o que cria a Política de Reeducação e Ressocialização de Homens que cometem violência doméstica e familiar em Suzano, que tem como autor o vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública da Associação Cultural Comunitária Liberdade, de autoria do vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde; e o que inclui o parágrafo único ao artigo 7º da lei municipal 5.326/2021, do vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt.

Já as moções foram três de autoria de João Sabugo, parabenizando o padeiro Kácio Peireira, selecionado como jovem aprendiz oficial da Equipe Brasileira de Panificação; o padeiro artesanal brasileiro Rodolfo Nunes; e o padeiro, confeiteiro e escultor de chocolate Fernando de Oliveira. Todos representarão o Brasil na final do Mondial du Pain, prestigiada competição internacional de panificação, que será realizada em outubro de 2025, em Nantes, na França.

Outras duas moções foram de autoria do vereador Artur Takayama (PL). Uma, ao Programa Sementinha do Guard, que já formou mais de 4 mil alunos no município de Suzano, e ao assessor estratégico Marcelo Miyasaki; à comandante da Guarda Civil Municipal, Tatiana Orita Gonçalves; ao subcomandante Rodrigo Kanashiro; ao GCM 1ª classe e auxiliar administrativo Elias Jorge; e à servidora Daiane Indiara Silva, todos lotados na Secretaria de Segurança Cidadã. O recesso parlamentar paralisa apenas as atividades realizadas no Plenário da Casa de Leis.