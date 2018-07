Em um mês, Loja do Bem arrecada mais de 8,5 mil peças

A Loja do Bem, que funcionou como ponto de coleta da Campanha do Agasalho 2018 no Suzano Shopping, recebeu mais de 8,5 mil peças em um mês de funcionamento (de 5 de junho a 5 de julho). O balanço foi apresentado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Cedido gratuitamente à municipalidade pela administração do centro de compras até a última sexta-feira (6), o local ficou aberto todos os dias da semana e recebeu 8.617 peças novas e usadas. Destas, mil foram doadas por moradores do distrito de Palmeiras, em ação organizada pela vereadora Gerice Lione; 5.123 são provenientes da troca de agasalhos por ingressos para participação da inauguração da Arena Suzano; e 2.494 agasalhos foram recebidos de doações feitas pelos frequentadores do shopping.

Segundo Larissa, a Loja do Bem foi um sucesso. “Estamos engajados em receber doações de agasalhos para que possamos ajudar o maior número de famílias de nossa cidade. Agradeço à administração do Suzano Shopping por ter colaborado mais um ano com a campanha”, disse.

Até o momento, a iniciativa já arrecadou mais de 150 mil peças desde o seu lançamento, em 10 de abril, beneficiando diretamente 6,3 mil famílias por meio dos 40 Bazares Solidários realizados em todas as regiões do município.

A Campanha do Agasalho 2018 segue até 20 de julho com expectativa de arrecadar 200 mil peças. Para tanto, de segunda a quinta-feira, o Fundo Social vem promovendo os Bazares Solidários; às quartas-feiras, realizando a entrega de panfletos nos bairros pedindo apoio com doações, bem como a triagem, que vem sendo feita na sede do Tiro de Guerra; e aos sábados, há mutirões de recolhimento nos locais que receberam os panfletos.

Quem quiser participar da ação solidária ainda pode entregar sua doação de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na sala 224 do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, no centro), além dos outros 200 pontos de coleta espalhados pela cidade. Mais informações pelo telefone (11) 4745-2195.