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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Cidades

Em uma semana, Receita recebe 14% das declarações esperadas

Dados são referentes às entregas até as 23h59 deste domingo (29), conforme a Receita Federal

31 março 2026 - 07h00Por Gabriel Vicco da Reportagem Local
Em uma semana, Receita recebe 14% das declarações esperadasEm uma semana, Receita recebe 14% das declarações esperadas - (Foto: Divulgação/EBC)

A Receita Federal recebeu, na primeira semana, 14% das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) esperadas para o Alto Tietê até o fim do prazo. Foram entregues 54.696 declarações à Receita, que espera receber 389.989 documentos até o fim do prazo, no dia 29 de maio. Os dados são referentes às entregas realizadas até às 23h59 deste domingo (29).

A cidade que teve o maior número de declarações entregues na primeira semana foi Mogi das Cruzes, com 15.034. O número é 11,7% das 127.763 declarações que a Receita Federal espera receber até o fim do prazo.

Suzano aparece depois com 11.829 declarações entregues, o que significa 15,1% dos 77.989 esperados pela Receita. Itaquaquecetuba fecha o top-3, com 11.733 declarações entregues. O órgão espera receber 66.491 declarações no prazo na cidade. Ou seja, já foram entregues 17,6% do total.

Ferraz fica atrás, com 5.974 entregas durante a primeira semana, o que significa 16,2% do total esperado pela Receita, que é de 36.819. Em Poá, foram 4.096 entregas, 14,1% do total de 28.914.

A Receita recebeu 2.763 declarações em Arujá na primeira semana. O número representa 10,7% dos 25.602 esperados pelo órgão. Em Santa Isabel, foram entregues 1.372 declarações. A Receita espera receber 11.271 documentos, o que significa que foi entregue 12,1% do total.

Em Guararema, foram 818 entregas na primeira semana, o que significa 11,1% dos 7.338 esperados pela Receita. Biritiba Mirim teve 737 entregas no período, representando 15,1% dos 4.880.

Salesópolis fecha a lista com 340 entregas do Imposto de Renda em uma semana. O número representa 11,8% do esperado pela Receita Federal, que é de 2.878. 
 

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