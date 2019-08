Embarque de bicicletas nos trens da CPTM triplica em 10 anos

No Dia Nacional do Ciclista, celebrado nesta segunda-feira (19/8), a CPTM comemora o aumento das bicicletas transportadas no sistema, na última década. De janeiro a julho de 2009, foram 13.198 embarques de magrelas nos trens. No mesmo período deste ano, os números saltaram para 57.083. As linha 9-Esmeralda, com 17.025 embarques, e 10-Turquesa, com 14.991, lideram o ranking respectivamente.

No primeiro semestre deste ano, 57.083 ciclistas embarcaram nas sete linhas da CPTM. Além da popularização do uso das bikes como meio de transporte, outro motivo para atrair os ciclistas para o sistema foi a liberação das magrelas nos trens durante a semana após as 20h30, a partir de agosto de 2015.

Confira o ranking das linhas que mais receberam bicicletas, no 1º semestre deste ano

Ranking 2019 Nome da Linha Nº Ciclistas embarcados 1º sem. 2019 1º Lugar Linha 9-Esmeralda 17.025 2º Lugar Linha 10-Turquesa 14.991 3º Lugar Linha 11-Coral 7.323 4º Lugar Linha 12-Safira 7.127 5º Lugar Linha 8-Diamante 5.031 6º Lugar Linha 7-Rubi 3.996 7º Lugar Linha 13-Jade 1.590

Desde 2007, a medida é válida aos finais de semana, a partir das 14h de sábado até o encerramento da operação no domingo, e aos feriados durante todo o dia. A CPTM permite 4 bicicletas por viagem, embarcadas no último carro de cada trem. As regras de uso e regulamento estão disponíveis no site www.cptm.sp.gov.br.