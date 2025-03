Emissão de CNH no Alto Tietê diminui 2,06% em janeiro

O número de emissões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Alto Tietê diminuiu 2,06% em janeiro deste ano em relação a 2024.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que o total de CNH emitidas na região foi de 18.176, uma diferença de 384 do ano passado.

DADOS INFORMADOS

De acordo com os dados informados pelo Detran, foram emitidas 18.560 habilitações, em janeiro de 2024. Nesse ano, no mesmo período, foram emitidas 18.176 CNHs. Essas informações são sobre as dez cidades da região: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Já no Estado de São Paulo, foram emitidas 537,2 mil, no primeiro mês de 2024, e 540,2 mil, em janeiro de 2025.

O QUE É NECESSÁRIO PARA TIRAR A CARTEIRA?

Para tirar a CNH no Brasil é necessário seguir alguns passos. Primeiramente é necessário ter pelo menos 18 anos e apresentar documentos pessoais como RG e CPF.

Após se inscrever em uma autoescola, o aluno precisará realizar exames médicos e psicotécnicos para verificar suas condições de saúde física e mental.

Deverão ser completadas aulas teóricas e práticas de direção, assim como provas delas. Apenas depois de ser aprovado em tudo o aluno pode finalizar o processo para a emissão de sua carteira de motorista.