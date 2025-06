Emissões de CNH diminuem 13,39% no Alto Tietê em 2025

O número de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas no Alto Tietê caiu 13,39% entre janeiro e maio de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados, fornecidos pelo Detran-SP, mostram que foram 78.881 emissões nos cinco primeiros meses do ano passado e 68.315 neste ano. Os números são referentes as dez cidades da região: Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Santa Isabel, Guararema, Biritiba-Mirim e Salesópolis.

Em janeiro de 2024 foram emitidas 18.725 carteiras, seguindo para 15.632 em fevereiro, 15.207 em março, 15.130 em abril e 14.187 em maio. Já em 2025, o valor foi diminuindo gradativamente, começando com 17.222 emissões em janeiro, 15.600 em fevereiro e 14.210 em março. A queda passou a ser mais notável a partir de abril, quando apenas 10.972 CNHs foram emitidas, uma diferença de 4.158 em relação a abril de 2024, por fim seguindo para 10.311 emissões em maio.

Segundo os registros do departamento, Mogi das Cruzes lidera em número de carteiras emitidas, mantendo-se como o município com maior número durante todo o período analisado: foram 22.949 emissões em 2024 e 19.670 em 2025. É possível observar, não só em Mogi, mas também nas demais cidades da região, que os números costumam ser mais altos em janeiro.

Suzano aparece como a terceira cidade com mais emissões, totalizando 14.933 CNHs em 2024 e 12.996 em 2025. Assim como nas outras cidades, os números caíram mês a mês em relação ao ano anterior. Vale destacar que essa tendência de queda já era observada desde 2024, quando o total de emissões tinha diminuído 15,3% em comparação a 2023.