Emoção e fé na abertura do Subimpério do Divino Espírito Santo, na Prefeitura

O Subimpério do Divino Espírito Santo, instalado no hall da Prefeitura de Mogi das Cruzes, foi aberto nesta segunda-feira (26/05), em uma cerimônia emocionante e de renovação da fé.

O ritual precede o início da mais tradicional manifestação religiosa e folclórica da cidade, a Festa do Divino Espírito Santo, que começa nesta quinta-feira (29/05) e se estenderá até o dia 8 de junho, com ampla programação reunindo missas, alvorada, novena, procissão, Entrada dos Palmitos, quermesse, entre outras atividades.

Na abertura do Subimpério, a prefeita Mara Bertaiolli destacou a importância da festa e das bênçãos do Espírito Santo sobre a cidade e a população. "Que a humildade, fortaleza, sabedoria, fé e o amor estejam sempre presentes no nosso dia a dia. Mogi é a morada do Divino", enfatizou.

O vice-prefeito Téo Cusatis também lembrou a representatividade do evento para o município. "A Festa do Divino tem um simbolismo de fé e devoção muito forte. A Prefeitura está de portas abertas para o Divino e é uma grande alegria receber os seus devotos", completa.

O festeiro João Pedro Mota agradeceu a parceria da administração municipal na realização do evento. "A caminhada foi longa, mas tivemos o apoio da Prefeitura e de muita gente de fé, que acredita nas bênçãos do Divino Espírito Santo", revela.

O evento também contou com a presença dos capitães de masteo Lisandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa, do presidente da Associação Pró-Festa, Marcelo Brás, dos padres Michel dos Santos, Marcos Sulivan e Luiz Ricardo Cândido da Silva, do ex-prefeito Juni Abe, dos vereadores Edson Santos, John Ross, Johnny da Inclusão, Priscila Yamagami, Maurinho Despachante, Tonhão, ex-festeiros, devotos, secretários municipais e servidores da Prefeitura.