Emoção e homenagens marcam evento 'Mulheres Que Brilham'

Em clima de emoção e homenagens, o Diário de Suzano realizou nesta terça-feira, em parceria com o colunista Gil Fuentes, a entrega do prêmio “Mulheres Que Brilham”. Ao todo, foram 29 homenageadas. Elas se destacaram, em Suzano e no Alto Tietê, em suas funções e contribuíram para a sociedade com seus trabalhos.

Foi a segunda edição do projeto. O evento de premiação ocorreu no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, Centro de Suzano, e reuniu, além das homenageadas e familiares, autoridades, como o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; o vice Said Raful; o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama; os secretários André Chiang (Meio Ambiente), Cintia Lira (Administração) e Paulo Pavione (Comunicação Pública), além da diretora do Procon Daniela Itice.

Representantes de outras cidades, como o prefeito de Arujá, Luis Camargo, o Dr. Camargo, acompanhado de sua esposa Clau Camargo; a primeira-dama de Poá, Flavia Souza, e outras autoridades também estiveram presentes. A secretária de Comunicação de Poá, Cibelli Marthos, e a diretora de Comunicação da Câmara de Suzano, Vivian Turcato, também participaram do evento

O projeto é uma iniciativa criada pelo Jornal Diário de Suzano como forma de reconhecimento da inspiração das mulheres que prestam uma importante contribuição em Suzano e região com seus trabalhos de destaque.

O DS foi representado pelas diretoras Augusta de Moraes Gusmão dos Santos que discursou e Sonia Aparecida de Moraes da Silva, além do diretor Amadeu Guaru José de Moraes.

Durante a premiação, as homenageadas receberam um troféu e a revista “Mulheres Que Brilham” com resumo da vida e obra das mulheres premiadas.

São, ao todo, 40 páginas de muito conteúdo com histórias de superação, vitória e empoderamento das mulheres contempladas com a premiação. Os textos são do jornalista Fernando Barreto, as fotos de Isabela Oliveira e a diagramação de Francisco Galdino.

Além disso, as homenageadas estão sendo entrevistas desde o mês passado em Podcast do colunista Gil Fuentes, cujo conteúdo pode ser acompanhado nas redes sociais do jornal, do próprio jornalista e ainda no canal do YouTube.

O projeto “Mulheres Que Brilham” é idealizado pelo Setor Comercial do DS, comandado hoje pela diretora assistente Fátima Ramos, em trabalho de captação de Edilaine Nogaroto.

Foram homenageadas Bruna Camargo, Cintia Lira, Clau Camargo, Claudia Cristina Mario dos Santos, Clícia Mara Silva Damaceno, Daniela Itice, Déborah Raffoul Ishi, Edjane Silva Sutero, Flávia Carnovale, Flávia Souza, Gisele Freire, Heloísa Freire de Almeida Melo, Larissa Ashiuchi, Magda Abrão Aued, Mandy Assis, Maria Paula Almeida, Marilda Godofredo, Nádia Moraes, Priscila Rossini, Renata Campos, Renata Priscila Valêncio Magalhães, Rosa Tiemi Chiang, Silvia Martins, Silvia Rangel, Tatiana Souza, Thais Abreu Soares, Tiyoko Lu, Thamires Braga e Antonia Ferreira.

A cobertura completa do “Mulheres Que Brilham” está nas redes sociais do jornal com coberturas ao vivo.

Augusta de Moraes: ‘Cada mulher homenageada representa a força e a esperança de um futuro mais justo’

A diretora do Diário de Suzano, Augusta de Moraes Gusmão dos Santos, disse, durante premiação do projeto “Mulheres Que Brilham”, que a segunda edição do evento “é muito mais do que um projeto do jornal, é uma forma de homenagear grandes mulheres que com coragem, dedicação e talento transformam a realidade”.

Ela afirmou que celebrar as conquistas das mulheres é essencial. “Com este projeto queremos valorizar e dar voz às histórias e trajetórias delas que inspiram e geram impactos positivos por onde passam”.

Ela lembrou que cada mulher homenageada “representa a força, a determinação e a esperança de um futuro mais justo e igualitário”.

Augusta destacou que o projeto é um espaço de valorização, “um convite para apoiarmos estas mulheres que mesmo diante dos desafios permanecem firmes, conquistando o mundo e sempre brilhando”.

Augusta de Moraes Gusmão dos Santos, diretora do DS, em discurso. Foto: Isabela Oliveira/DS

“Com todo respeito e carinho, quero parabenizar cada mulher indicada. Vocês refletem a luz da determinação, da força e do amor”, acrescentou.

“O jornal Diário de Suzano sente-se honrado em fazer parte dessa caminhada iluminada”, finalizou.

Pedro Ishi e Takayama parabenizam projeto do DS e todas as homenageadas

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), parabenizou o Diário de Suzano, pela iniciativa do prêmio “Mulheres Que Brilham”. Em discurso, durante o evento, ele lembrou da história do fundador Thadeu José de Moraes, que foi vereador e o primeiro presidente da Câmara de Suzano.

Ele agradeceu os diretores do DS e enalteceu a continuidade do trabalho do jornal por meio dos diretores, os seis netos de Thadeu: Octavio Thadeu de Moraes, Amadeu Guaru José de Moraes, Sonia Aparecida de Moraes da Silva, Carlos Alberto de Moraes, Solange de Moraes Freitas e Augusta de Moraes Gusmão dos Santos. “Quero parabenizar o Diário de Suzano pelo trabalho, como imprensa jornalística e, por ser o único jornal impresso diário da região. A história do DS se confunde com a história de Suzano”, disse Pedro Ishi.

Prefeito de Suzano, Pedro Ishi, discursa no "Mulheres Que Brilham". Foto: Isabela Oliveira/DS

Ele também parabenizou as homenageadas, entre elas sua esposa Deborah Raffoul Ishi, os patrocinadores e aproveitou para resumir o trabalho do poder público na rede de proteção às mulheres, como a Patrulha Maria da Penha.

O presidente da Câmara, Artur Takayama, também parabenizou o jornal, reconheceu o trabalho importante que faz na divulgação de notícias e destacou a importância do projeto para o reconhecimento do trabalho das mulheres de Suzano e do Alto Tietê.

Artur Takayama, presidente da Câmara de Suzano, em seu discurso no evento. Foto: Isabela Oliveira/DS