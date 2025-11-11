Emoção e show de Vitor Kley marcam decisão do 'Fest Voz' na Arena Suzano

A emoção tomou conta da Arena Suzano na noite do último sábado (08/11) durante a grande final do “Fest Voz Suzano 2025”, festival de música promovido pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi). O evento foi marcado por apresentações cheias de talento, muita torcida das famílias e um show vibrante do cantor Vitor Kley, que encerrou a noite com um repertório repleto de sucessos, como “O Sol” e “Adrenalizou”.

O show teve duração aproximada de 1h30 e levou o público ao coro em vários momentos. Antes disso, os 12 finalistas da competição - seis da categoria Kids I (2º e 3º anos) e seis da Kids II (4º e 5º anos) - emocionaram os presentes com performances que mostraram a força do projeto, que alia arte, educação e desenvolvimento pessoal.

Na categoria Kids I, o primeiro lugar ficou com Ana Cecília Alcantara Sales, da Escola Municipal (EM) Professor Ruy Ferreira Guimarães, que interpretou “Levo Comigo” (Restart). Sophia Lopes da Silva, da EM Lidia Lima da Silva, conquistou o segundo lugar com “Troca de Calçada” (Marília Mendonça), enquanto Joshua Yan, da EM Professora Santina Marotto Iório, garantiu o terceiro lugar com “Velha Infância” (Tribalistas).

Entre os finalistas da Kids II, Ester Andrade de Freitas, também da EM Lidia Lima da Silva, levou o troféu principal ao interpretar “Era uma vez” (Kell Smith). O segundo lugar foi para Paulo Miguel Alves Oliveira dos Santos, da EM Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, com “O Som da Nossa Voz” (Guerreiras do K-Pop), e o terceiro para Arthur Morais da Silva, da EM Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, com “Maria, Maria” (Milton Nascimento). A aluna Alice Victória Oliveira Giovanelli Ferro, da EM Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, recebeu ainda o prêmio de Revelação Vocal.

O público acompanhou atentamente cada apresentação, que foi avaliada por um júri formado pelos artistas Ana Vilela, Analu Sampaio e Rod Melim. A emoção tomou conta do palco e das arquibancadas da Arena, com muitos aplausos, gritos de incentivo e lágrimas de alegria.

O “Fest Voz Suzano 2025” teve início em março, com audições que mobilizaram 18 escolas municipais e 96 alunos. Ao longo das etapas, os estudantes receberam orientações vocais, dinâmicas de palco e oficinas de expressão corporal. O evento também manteve seu caráter solidário: o ingresso para a final foi trocado por um kit de higiene pessoal, em ação conjunta com o Fundo Social de Solidariedade.

Para a secretária de Educação, Renata Priscila Magalhães, a final coroou meses de trabalho e aprendizado. “Foi uma noite inesquecível. O ‘Fest Voz Suzano 2025’ mostrou o quanto a arte pode transformar vidas e fortalecer o vínculo entre as escolas e as famílias. Ver nossos alunos no palco, confiantes e talentosos, é a prova de que investir na educação é investir em sonhos. Cada criança que participou dessa jornada aprendeu a se expressar, a acreditar em si e a respeitar o próximo - valores que levaremos para toda a rede municipal”, destacou.

Para o prefeito Pedro Ishi, o evento reafirmou o compromisso da cidade com a cultura e a educação. O ‘Fest Voz Suzano 2025’ é um projeto que une talento, solidariedade e aprendizado. É uma oportunidade para nossos alunos viverem experiências únicas e desenvolverem habilidades que vão além da sala de aula”, disse o prefeito.