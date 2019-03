Emoção marca homenagem de colaboradores do Hospital Santa Maria às vítimas do massacre

Funcionários do Hospital Santa Maria promoveram nesta quarta-feira (20) uma homenagem às vítimas do massacre à Escola Estadual (E.E) Raul Brasil. Sete dias após a maior tragédia da história de Suzano, ao todo, 120 balões brancos foram soltos ao céu em memória aos mortos. O ato foi realizado voluntariamente por cerca de 70 colaboradores da unidade hospitalar.

A ação foi realizada por volta das 9h40 – horário estimado em que os ex-alunos Guilherme Taucci e Luiz Henrique invadiram a escola e atiraram em estudantes e funcionárias. Ao todo, oito pessoas foram assassinadas, incluindo o tio de um dos atiradores, e 11 ficaram feridas. Até o momento, três alunos permanecem hospitalizados em Mogi das Cruzes e Capital.

A cada balão solto, a emoção aflorava e as lágrimas caiam nos rostos de funcionários. A lembrança era da pior tragédia na cidade. No dia do atentado, cerca de 250 colaboradores do hospital, entre equipe médica, enfermeiros, setor administrativo, limpeza, entre outros, se mobilizaram para prestar auxílio às vítimas do massacre.

O Hospital Santa Maria fica a cerca de 300 metros de distância da E.E Raul Brasil. Foi justamente na unidade hospitalar particular que a maioria dos feridos recebeu atendimento. Um deles foi o estudante José Vitor Ramos Lemos, 18 anos, que caminhou com uma machadinha cravada em um dos ombros.

A unidade hospitalar continua realizando atendimento psicológico aos colaboradores que precisarem.