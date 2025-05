Emoção marca noite de homenagens do 'Memória Viva' no Teatro Armando de Ré

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro, recebeu na última quinta-feira (29/05) mais uma noite de emoção com o projeto “Memória Viva”, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura. Nesta 25ª edição da iniciativa, foram homenageadas Futin Chalouhi, Sueli Eguchi e Odete Maria de Camargo (em memória), que passam a integrar a lista de pessoas que foram reconhecidas pela sua atuação na cidade.

Para celebrar a trajetória dessas três grandes mulheres, foram reunidas na cerimônia muitas autoridades que fizeram questão de enaltecer o trabalho de cada uma em prol da população. Marcaram presença o prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o vice-prefeito Said Raful; a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi, a ex-vice-prefeita Viviane Galvão, o presidente da Câmara, Artur Takayama, e o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

Integrantes da pasta responsável pela organização das atividades também participaram do evento, incluindo o secretário José Luiz Spitti, a diretora de Cultura, Márcia Belarmino, e a diretora do Casarão da Memória, Rita Paiva, que estavam acompanhados do presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac), Renan de Lima Franco.

As referências feitas às homenageadas, que foram exaltadas por todos os presentes, entre familiares, amigos e admiradores, foram motivadas pelas histórias de dedicação à cidade por décadas de trabalho. A professora Futin Chalouhi se dedicou ao ensino por 34 anos, sendo duas décadas junto aos alunos da região do Raffo e outros 12 anos no bairro Cidade Boa Vista; a empresária e funcionária pública Sueli Eguchi ultrapassou a marca de 20 anos de envolvimento com as ações do Fundo Social de Solidariedade; e Odete Maria de Camargo atuou por 20 anos no Hospital das Clínicas de Suzano, antes de fazer carreira na prefeitura.

Uma das protagonistas da noite, Sueli Eguchi, não escondeu a surpresa em ter sido uma das escolhidas para integrar o projeto. “Eu não esperava uma homenagem tão linda como foi o do ‘Memória Viva’. Não tinha noção da repercussão que um trabalho feito só de amor e dedicação atingisse tantas pessoas. Agradeço ao prefeito Pedro Ishi e à primeira-dama Déborah, por ter tido esse olhar para comigo. Também cumprimento os amigos e familiares que sempre me ajudaram nessa caminhada da solidariedade, que estiveram me aplaudindo neste evento e me incentivando sempre. Sinto que essa é a minha missão de vida. Muito obrigada a todos", declarou Sueli.

A primeira-dama afirmou que a homenagem se torna ainda mais simbólica por ocorrer no mês dedicado às mães. “Hoje foi o dia de celebrar a história de três mães que simbolizam a força feminina. Mulheres trabalharam incansavelmente, construíram famílias com amor e souberam conciliar a vida profissional com os desafios da maternidade. Suas trajetórias inspiram e representam tantas outras histórias de dedicação, coragem e superação”, declarou Déborah.

Por sua vez, o prefeito destacou a iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura. “Esse é um projeto muito especial, que ganhou mais força na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e que valoriza e reconhece quem fez e faz por nossa cidade. Suzano só tem motivos para se orgulhar por ter contado com a contribuição de mulheres tão especiais como essas três que estamos homenageando nesta noite. Quero parabenizar a todos os envolvidos na organização da iniciativa, que valoriza as pessoas que trabalharam para desenvolver o município e ajudar a população”, ressaltou Pedro Ishi.

Ainda participaram do evento os secretários municipais de Comunicação Pública, Paulo Pavione; de Meio Ambiente, André Chiang; de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo e de Chefia de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva.

‘Memória Viva’

O “Memória Viva” tem por objetivo recuperar, registrar, preservar e disseminar informações relevantes da memória social da comunidade, ressaltando o protagonismo de pessoas que participaram da construção da história da cidade.

O projeto parte da premissa de que “se não registrarmos hoje o que temos, no futuro muito de nossa história se perderá”. Em reconhecimento à contribuição dos personagens que ajudaram a construir a história da cidade, o “Memória Viva” presta uma homenagem, a cada edição, a várias personalidades nascidas ou não em Suzano, em vida ou em memória, pela sua contribuição ao município.

Esta é uma forma de valorizar a participação de todos eles nos projetos da cidade, sob todos os aspectos, cabendo assim, o reconhecimento de todo e qualquer profissional, de todas as classes sociais, e que a qualquer tempo se tornaram referência em seus campos de atuação.

Para sua realização, num primeiro momento, são coletados dados, fotos, depoimentos e documentos diversos, para que seja preparado um vídeo com a trajetória do homenageado. A segunda etapa consiste na cerimônia de outorga da homenagem, com a presença de familiares dos homenageados. A ação é uma demonstração clara da defesa da preservação da história do município.