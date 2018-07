Emocionado, Ashiuchi entrega Arena e fala em formar time de vôlei

Numa grande festa marcada pela emoção e que reuniu 4 mil pessoas, a Arena de Suzano foi inaugurada na noite desta quinta-feira (5). O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) chorou. Emocionado lembrou que o ginásio era esperado há 25 anos. Em entrevista, ele anunciou que um novo time profissional pode surgir no futuro por meio de parcerias entre os poderes públicos e privados. O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), parabenizou a cidade e elogiou o empenho do prefeito Ashiuchi em retomar e inaugurar a obra.

Emocionado, Ashiuchi disse que será resgatado o orgulho e a autoestima do povo suzanense. "Estamos colocando a casa em ordem. Esse espaço era uma das histórias tristes da cidade, que não havia terminado, e agora está sendo inaugurado para a reconstrução humana dos cidadãos da cidade. Além disso, a arena vai servir para eventos esportivos, shows, entre outros quaisquer tipo de eventos. É 100% moderna. Tem padrão olímpico e trará benefícios também para economia local. Suzano é bem localizado e se prepara para trazer melhor qualidade de vida no esporte, cultura e no entretenimento", enfatizou.

O prefeito ainda destacou que agora, com dois ginásios no município - Complexo Poliesportivo Paulo Portela e a Arena Multiuso -, Suzano poderá ter uma nova equipe de vôlei profissional. "Temos história no vôlei. Temos um povo apaixonado pelo esporte. A arena estará à disposição de empresas para que possamos fazer uma grande união, entre o poder público e privado, para que possamos ter um novo time de vôlei e encher os torcedores suzanenses de alegria de novo", frisou.

Na oportunidade, o governador disse que ficou feliz em ver a cidade entregando uma obra tão especial em São Paulo e até mesmo para o País. "Alegre em ver esse templo sagrado aberto, vibrante e cheio de alegria com tantas pessoas presente", ressaltou.

Além das autoridades, estiveram presentes o deputado federal Márcio Alvino (PR), os deputados estaduais André do Prado (PR) e Estevam Galvão (DEM), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, prefeitos do Alto Tietê, vereadores e secretários municipais. Estevam comentou que ficou impressionado com a inauguração e principalmente com a vinda dos jogadores que atuavam pelo time de vôlei de Suzano na década de 90. "É uma obra maravilhosa e super moderna", completou.

Durante o evento, houve apresentações de danças, musicais, além de homenagens a símbolos antigos do vôlei de Suzano, como por exemplo, aos ex-técnicos Ricardo Navajas e João Marcondes.