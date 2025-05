Empoderamento e protagonismo feminino marcam 3ª edição do 'Projeto SER' no Cineteatro

A Secretaria Municipal de Governo realizou nesta sexta-feira (16/05) a 3ª edição do “Projeto SER - Suzano Educa e Respeita” voltado à temática “Mulher”. O encontro, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, abordou questões fundamentais como empoderamento, autoestima e saúde feminina, marcando o encerramento do ciclo do tema neste primeiro semestre.

Com o auditório lotado, o evento reuniu servidores públicos, lideranças comunitárias e cidadãos interessados em promover transformações sociais por meio do conhecimento. A iniciativa é organizada pela pasta em parceria com o Departamento da Mulher, a Secretaria Municipal de Comunicação Pública e a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Suzano.

A programação desta edição contou com palestras da ginecologista e obstetra Isabela Navajas e da secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, que compartilharam experiências e conhecimentos voltados à valorização da mulher na sociedade, tanto na esfera pessoal quanto na profissional.

Para o secretário municipal de Governo, Alex Santos, o sucesso da terceira edição mostra o quanto o projeto já se consolidou na cidade como um instrumento de cidadania e transformação. “Mais uma vez, o Cineteatro esteve lotado, mostrando como esse projeto é um sucesso em nossa cidade. Em nome do prefeito Pedro Ishi, quero agradecer a todos que participaram desta edição – a última com a temática ‘Mulher’ neste semestre”, afirmou.

A secretária Cíntia Lira ressaltou a importância da união feminina e do fortalecimento de redes de apoio. “Falar sobre autoestima e empoderamento é fundamental para que mais mulheres se reconheçam como agentes de mudança”, declarou.

Também estiveram presentes no evento os secretários municipais de Saúde, Diego Ferreira; e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; a coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita; e a secretária adjunta da OAB Suzano, Antônia Gasparotti.