Empreendedores suzanenses ganham 2ª unidade de atendimento

A segunda unidade do 'Sebrae Aqui' foi inaugurada nesta terça-feira, 10, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) em Suzano, em solenidade oficial, e vai funcionar de segunda à sexta-feira das 8 às 16 horas. O município já contava com uma unidade do órgão, situada na Associação Comercial e Empresarial (ACE), e a nova vai ser focada para atender o microempreendedor individual (MEI).

O objetivo da nova sede é oferecer atendimento presencial e especializado aos empreendedores e, com isso, a administração municipal espera que riquezas sejam geradas, além do surgimento de novas empresas e fomentação do empreendedorismo na cidade.

O gerente do Sebrae, representante do Alto Tietê, Sérgio Gromik, ressaltou a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano e afirmou que a nova unidade é uma ampliação e integração dos serviços em prol do cidadão.

"O Centrus já conta com diversos serviços e acreditamos que faltava esse em específico que vai beneficiar muito o cidadão".

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, diz que a parceria com a ACE, Sebrae e administração municipal é importante para o desenvolvimento e crescimento da cidade.

"Queremos formalizar o MEI, além de possibilitar geração de renda às pessoas. Aproximadamente três mil atendimentos por ano são realizados no Sebrae. Queremos gerar mais empregos e melhorar a qualidade de vida da população, por meio de políticas municipais e parcerias".

O representante do Sebrae Renato Fonseca, assessor do presidente Tirso Meirelles, também esteve presente na solenidade e afirmou que a unidade vai possibilitar novas oportunidades a toda a sociedade. "Queremos entregar maiores resultados, uma iniciativa empreendedora que vai contribuir com o desenvolvimento da cidade".

PREFEITO

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) comenta que a nova unidade é uma conquista para a população. "É uma sinergia entre a ACE, Sebrae, administração municipal para abrir e criar novos negócios. Vamos oferecer atendimento para quem deseja iniciar o próprio negócio e criar novas empresas".

AUTORIDADES

Além das autoridades mencionadas, estavam presentes na solenidade secretários municipais, Cintia Renata Lira (Administração), Edson Gianuzzi (Meio Ambiente), Afrânio Evaristo (chefe de gabinete), Luis Claudio Guillaumon (Saúde), Murilo Inocencio (Assistência e Desenvolvimento Social), Itamar Viana (Finanças), a vereadora Neusa dos Santos, o presidente da ACE, Fernando Fernandes.