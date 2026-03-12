Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/03/2026
Desenvolvimento Econômico

Emprega Ferraz na Casa da Mulher encaminha 122 mulheres para o mercado de trabalho

Edição especial realizada na Casa da Mulher superou expectativas e reforça compromisso da gestão municipal com a autonomia econômica feminina; SEBRAE Móvel também ofereceu orientações para empreendedoras

12 março 2026 - 10h14Por de Ferraz
Emprega Ferraz na Casa da Mulher encaminha 122 mulheres para o mercado de trabalhoEmprega Ferraz na Casa da Mulher encaminha 122 mulheres para o mercado de trabalho - (Foto: Isis Katherine )

A edição especial do Emprega Ferraz realizada pela Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura, ocorreu no último dia 10 de março e teve grande êxito.  A ação encaminhou 122 mulheres para oportunidades de emprego em diversas empresas da região, consolidando-se como uma das iniciativas mais exitosas do programa de empregabilidade do município.

O evento, que ofereceu mais de 130 vagas de emprego em parceria com a Coordenadoria da Mulher, atraiu grande público desde o início da manhã. A distribuição de senhas, que aconteceu a partir das 8h30, registrou movimento intenso, com mulheres de diferentes bairros da cidade em busca de uma oportunidade de recolocação ou inserção no mercado de trabalho.

A realização do Emprega Ferraz na Casa da Mulher representa mais do que a oferta de vagas de emprego. A iniciativa simboliza o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da autonomia econômica feminina, reconhecendo que o acesso ao trabalho é fundamental para a independência, o empoderamento e a transformação da realidade de mulheres e suas famílias.

SEBRAE MÓVEL AMPLIA OPORTUNIDADES

Além das vagas de emprego formal, o evento contou com a presença do SEBRAE Móvel, que ofereceu atendimento para mulheres interessadas em empreender. O serviço prestou orientações técnicas sobre abertura de empresas, formalização de negócios, consultoria para microempreendedores individuais (MEI) e capacitação em gestão empresarial.

A presença do SEBRAE ampliou o alcance da ação, oferecendo caminhos alternativos para a geração de renda e fortalecendo o espírito empreendedor das mulheres ferrazenses. Muitas participantes que não encontraram vagas compatíveis com seu perfil puderam receber orientação sobre como estruturar o próprio negócio, diversificando as possibilidades de conquista da autonomia econômica.

"Encaminhar 122 mulheres para o mercado de trabalho em um único dia é um resultado que nos enche de orgulho e demonstra a força de políticas públicas bem planejadas e executadas em parceria. São 122 mulheres conquistando sua autonomia econômica. Seguiremos trabalhando para ampliar essas ações, porque sabemos que quando uma mulher conquista seu espaço no mercado de trabalho, toda a sociedade se fortalece", destaca Daniel Balke, secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura.

 

