Emprega Ferraz PAT faz seleção para 100 vagas de vendedor na próxima terça

O programa Emprega Ferraz PAT da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura fará uma nova seleção para mais de 100 vagas de emprego no próximo dia 16 de setembro.

As vagas são para uma única empresa e são para vendedor externo, com salário de R$ 2.264 e mais benefícios. A empresa exige fundamental completo, mas não pede experiência.

Os interessados devem comparecer à Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. É necessário levar currículo atualizado e um documento com foto.

As senhas serão distribuídas das 8h30 ao meio-dia. A próxima seleção será na próxima terça-feira, dia 16 de setembro.

O Emprega Ferraz PAT funciona dentro do Centro de Integração da Cidadania (CIC), em frente à estação Gianetti. A Prefeitura de Ferraz, por meio do programa, ajuda as empresas a selecionarem os candidatos, faz a divulgação, triagem e orientações quanto ao currículo e o processo seletivo.

Todos os meses vários processos seletivos são realizados no município concentrando as atividades em um único endereço para facilitar a vida de quem está a procura de uma vaga no mercado de trabalho.