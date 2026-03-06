Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Emprega PAT realiza edição especial na Casa da Mulher com 130 vagas de emprego

Ação acontece no dia 10 de março, a partir das 9h, com distribuição de senhas das 8h30 até meio-dia; iniciativa integra políticas de empregabilidade e fortalecimento da autonomia feminina

06 março 2026 - 14h44Por De Ferraz

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, em parceria com a Coordenadoria da Mulher, realizará no dia 10 de março (terça-feira) edição especial do Emprega Ferraz PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) na Casa da Mulher Paulista Ferrazense. A ação oferecerá 130 vagas de emprego em diversas áreas e funções, com atendimento a partir das 9h.

A iniciativa representa a integração entre políticas públicas de geração de emprego e renda e o fortalecimento da autonomia econômica das mulheres, público prioritário da Casa da Mulher. A distribuição de senhas acontecerá das 8h30 até 12h, e a organização orienta que os interessados cheguem com antecedência.

EMPREGABILIDADE E AUTONOMIA FEMININA


A realização do Emprega PAT na Casa da Mulher reforça o compromisso da gestão municipal com a inserção e reinserção das mulheres no mercado de trabalho. Muitas enfrentam barreiras específicas para acessar oportunidades de emprego, seja por questões de horário, responsabilidades familiares ou falta de informação sobre vagas disponíveis.

Ao levar o serviço para a Casa da Mulher, a Prefeitura facilita o acesso e acolhe as mulheres em um ambiente preparado para suas demandas, oferecendo não apenas as vagas, mas também orientação profissional e apoio na busca por recolocação no mercado.

SEBRAE MÓVEL


Além das vagas de emprego, o evento contará com atendimento do SEBRAE Móvel, que oferecerá orientações técnicas para quem deseja abrir a própria empresa, consultoria para microempreendedores e informações sobre como formalizar negócios. A ação amplia as oportunidades para as mulheres que buscam não apenas emprego formal, mas também empreender e conquistar autonomia por meio do próprio negócio.

COMO PARTICIPAR


Os interessados devem comparecer à Casa da Mulher Paulista Ferrazense, localizada na Rua Dom João VI, 513, Jardim Ferrazense, no dia 10 de março, a partir das 8h30 para retirada de senha. O atendimento será realizado por ordem de chegada, das 9h até o encerramento das senhas distribuídas.

É necessário levar currículo atualizado e documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho. O PAT oferece atendimento gratuito e conecta trabalhadores a empresas que estão contratando, auxiliando também na elaboração de currículos e orientação profissional.

