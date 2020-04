Empresa de ônibus triplica equipe e faz 300 higienizações por dia

A Radial Transporte informou na terça-feira, 31, que, no período de quarentena, determinada pelo governo do Estado, as equipes de limpeza foram triplicadas e fazem mais de 300 higienizações por dia. Os ônibus são lavados por máquinas especiais e passam por uma higienização completa interna todos os dias antes de saírem às operações.

Os profissionais da Radial também passaram por treinamento e orientações diversas de como se manterem seguros durante a jornada de trabalho, inclusive com mensagens e vídeos distribuídos pelas redes sociais internas intensificando a importância de seguir as regras de higiene e distanciamento.

A Radial informou, ainda, que foi a primeira empresa de ônibus coletivo do País a adotar medidas para conter a proliferação da doença. No dia 30 de janeiro deste ano, os coletivos que atendem das cidades de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos passaram a ter intensificada sua higienização com produtos químicos de alta eficiência. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, antes mesmo do decreto que categorizou a doença como pandêmica pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de março, a Radial Transporte já havia criado toda uma campanha de conscientização e orientação para seus passageiros e funcionários.

Nesta semana se completaram 60 dias destas ações coordenadas que têm servido de exemplo para outras companhias do setor. A Radial passou a intensificar a higienização dos carros nas garagens de Suzano e Ferraz e colocou mais uma equipe de faxina no Terminal Norte de Suzano e de Poá. Os veículos também passaram a ter limpeza com álcool em gel durante o trajeto das linhas maiores. Ao mesmo tempo, a Radial orientou as pessoas sobre os modos de prevenção e contágio por coronavírus por meio das redes sociais.

Já em março, quando foi decretado oficialmente estado de pandemia global, a empresa partiu para a distribuição de cerca de 300 máscaras respiratórias para idosos e a instalação de recipientes de álcool em gel nos terminais para higienização das mãos. Também foi criado um panfleto explicativo sobre a contaminação e a prevenção da doença. Foram impressos 20 mil unidades distribuídas para usuários dos coletivos nas cidades. Também foram confeccionados banners que foram fixados em pontos estratégicos dos terminais rodoviários urbanos.