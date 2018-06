Empresa é contratada para reforçar produção de asfalto

Um novo edital na Prefeitura aponta a contratação da empresa Comercial Ecomix Eirelli Epp para a aquisição de insumos para a produção de asfalto no município. O contrato foi estabelecido por 12 meses sob o valor de R$ 1,4 milhão. De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, a Operação Tapa-Buracos em Suzano acontece independente da aquisição do material.

A pasta esclareceu, por meio de nota, que o edital estabelece a aquisição de emulsão asfáltica, usada na produção de asfalto frio mediante a mistura com outros insumos, como o aditivo e o pedrisco. "Este material é utilizado para os serviços rotineiros de manutenção, como recuperação asfáltica em diversos pontos da cidade". Vale ressaltar, conforme a secretaria, que a Operação Tapa-Buracos tende a continuar na cidade, independentemente do fornecimento do material pela empresa. "A operação é realizada levando em conta os corredores de ônibus e vias prioritárias dos bairros".

Em maio, a Tapa-Buracos completou um ano em Suzano. Ao longo de 2017, a operação fechou mais 30 mil buracos em 14 setores espalhados pelas regiões norte, sul e centro da cidade, conforme estipula a administração municipal. Os trabalhos foram realizados em tempo integral por equipes próprias e terceirizadas, na época, sob o comando da empresa Center Leste Serviços e Comércio Ltda. Até o fim do mês passado, quando as ações completaram o primeiro ano no município, a expectativa era de que 5.112 toneladas de massa asfáltica fossem utilizadas.