Empresa fará modernização do sistema para melhorar atendimento em Suzano

A Prefeitura de Suzano contratou, por meio de licitação pública, na modalidade pregão presencial, a Sonner Sistemas de Informática Ltda. para modernizar o sistema administrativo dos órgãos públicos.

Os serviços incluem setores, como tesouraria, contabilidade, tributos, Recursos Humanos, entre outros.

De acordo com a Prefeitura, a mudança visa “um sistema mais moderno, eficiente e seguro, gerando, assim, uma melhor prestação de serviços à população”. De acordo com edital publicado ontem, o valor da contratação é de R$ 4,95 milhões. A partir da implantação do novo sistema, há uma estimativa de 90 dias para a migração de dados da administração. Esse prazo pode ser alterado, conforme condições técnicas.

De acordo com informações contidas no portal da empresa, o ‘ Sistema Integrado Sonner’, que será utilizado em Suzano, é um conjunto de softwares desenvolvidos com moderna tecnologia, voltado exclusivamente para empresas de direito público, permitindo a informatização de diversos setores da administração pública, por meio de políticas de modernização e integração de dados.

O Sistema Sonner “oferece a solução tecnológica integrada completa, que possibilita que os departamentos da administração pública obtenham informações interligadas, facilitando a gestão e acesso aos dados atualizados”, diz a empresa via internet.