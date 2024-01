Empresa para construir a Fatec de Suzano é contratada; obra vai durar 540 dias

A empresa responsável por comandar as obras da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano foi contratada, segundo o Centro Paula Souza (CPS).

“As obras devem começar em breve”. O prazo para o término da construção é de 540 dias, após o início das obras.

Segundo o CPS, o valor do investimento do Governo do Estado é de cerca de R$ 24 milhões. A unidade estará preparada para atender 480 estudantes quando estiver em pleno funcionamento.

Em nota a Prefeitura de Suzano informa que de acordo com o diário Oficial do Estado, edição do último dia 12, a assinatura da licitação para implantação da unidade é datada do dia 10/01/2024.

A responsabilidade da prefeitura foi realizar a transferência de terreno, a confecção de plantas e demais tramitações.