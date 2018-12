Empresa promete atendimento rápido em caso de novos ‘apagões’

Com a inauguração do seu novo Centro de Excelência da Distribuição, a EDP esperar resposta rápida para quedas de energia na cidade. O Centro de Distribuição reúne em um único espaço, cinco estações com diferentes direcionamentos, tudo com o objetivo de otimizar os processos e trazer mais agilidade na tomada de decisões em casos críticos. Segundo a empresa o novo investimento beneficiará mais de 1,8 milhões de clientes da concessionária.

O espaço inclui os centros integrados de relacionamento, operação, monitoramento, medição e segurança. Com a integração destes setores, os serviços ficarão mais rápidos.

Durante o evento, o diretor geral da EDP, Marney Antunes falou com o DS sobre os frequentes apagões que acontecem em Suzano. Segundo ele, a empresa esteve na região para analisar as ocorrências e fez os devidos reparos. "A origem do problema estava relacionada à sobrecarga nos transformadores. No período de verão as casas e comércios exageram no consumo de energia, além das decorações natalinas. Tudo isso junto, causa uma sobrecarga no sistema" afirma o diretor da empresa.

Segundo os moradores e comerciantes, os apagões aconteceram várias vezes durante o ano. Os suzanenses afirmam que reparos já tinham sido feitos, mas que o problema sempre acaba retornando. O diretor da concessionária de energia diz acreditar que o problema esteja definitivamente resolvido. "Neste caso, nós desmembramos os setores dos transformadores que geraram todos estes problemas nos últimos dias e trocamos e seccionamos os transformadores", explicou Marney Antunes.

A população também reclama que a concessionária costuma demorar muito para chegar ao local, o que acaba aumentando os problemas. O próprio diretor da empresa afirmou ter visto imagens que circularam no WhatsApp do transformador pegando fogo antes dos funcionários chegarem ao local. "Chegamos a identificar a sobrecarga, mas começou a sair muita fumaça e não deu tempo de trocar" conta. Marney afirma que o Centro de Excelência de Distribuição irá acabar com estes atrasos nos atendimentos, pois com os setores da empresa integrados, as informações irão circular de maneira muito mais rápida do que antes.